Ovádi Péter fideszes képviselőnek egy diplomája van, de úgy tűnik, azt két alkalommal szerezte meg

Hiába fideszes a vezetés a XXII. kerületetben, nincs érdemi együttműködés a fővárossal és a kormánnyal – állítja a momentumos Havasi Gábor, az ellenzék közös polgármester-jelöltje.

A Momentum 16 százalékot kapott Budafok-Tétényben az európai parlamenti választáson. Karsay Ferenc fideszes polgármester ezt úgy magyarázta, hogy „vannak a kerületben olyan szociális hátterű szavazók, akik nem értékelik a kormány népbarát intézkedéseit.” Miért nem értékelik ezeket?

Az önkormányzat a napokban lakoltatta ki az idős, beteg Károly bácsit az otthonából. Ez is „bizonyítja” a népbarát intézkedéseket. A Fidesz-KDNP szerint egyszeri alkalomról volt szó, és szerintük csak az ellenzék felbujtására lett belőle botrány. Ebből a – fideszes vezetésű – kerületből is hiányzik a szolidaritás, a polgármesternek pedig nincs víziója.



Karsay úgy folytatta a Momentum jellemzését, hogy rosszabbak, mint az SZDSZ: agresszívak, nem csinálnak semmit, de azt hiszik, mindent jobban tudnak, mint a Fidesz-KDNP.

Nem Karsay propaganda-interjúival kell foglalkoznunk, az a feladatunk, hogy a helyiekért dolgozzunk. Majd ők eldöntik, rendben van-e, hogy a fideszes vezetés periférián tartja a kerületet. Van egy egyébként jó szlogen, miszerint kisváros a nagyvárosban, csak ennek nem lenne szabad azt jelentenie, hogy leszakadunk Budapestről. Márpedig most ez történik, a kerület olyan, mintha egy főváros melletti település lenne. Kimaradtunk a budapesti mobilitási tervből, miközben a közlekedés az egyik legnagyobb problémánk.



Azt mondja, hogy egy fideszes polgármester nem tud együttműködni a kormánypárti fővárosi vezetéssel?

Igen, miközben folyamatosan azzal érvelnek, hogy emiatt érdemes rájuk szavazni. Nincsen semmilyen együttműködés a fővárossal, sem a kormánnyal.



Ugyanakkor szépülnek a parkok, sok a játszótér, az óvoda.

Látszatintézkedéseket hoznak a kerületben. Sőt, konzultáció is van – igaz, hasonló, mint a nemzeti konzultációk. Megkérdezik például a szülőket, hogy milyen színű legyen a játszótér kerítése, de komolyabb témák már nem kerülnek elő. Karsay bedobta azt is, hogy jó lenne a közösségi költségvetés. Ez valóban előremutató ötlet, de 300 millió forintot akarnak így elkölteni, maga a bevezetés pedig további 70 millió forintba kerülne. Ez kicsit soknak tűnik első próbálkozásra, vannak fenntartásaink egy olyan országban, ahol a projektek 20-30-40 százalékát egyszerűen ellopják.



Ön mire költene?

Például a már korábban említett közlekedésre. Budafok-Tétény alvó kerület, főleg a lakófunkció dominál. Emiatt az emberek inkább a belvárosban vannak napközben. Reggel dugóban állunk befelé – sokszor mentővel is –, délutántól pedig hazafelé ugyanez a helyzet. A fővárosban szerintem nálunk vannak egyedül fatalpas sínei a villamosoknak, gyorsítani kell a pályát, idővel korszerűbb szerelvényeket beszerezni. Elengedhetetlen a vasút integrálása a városi közlekedésbe. A cél az lenne, hogy az órákig tartó dugók helyett inkább megérje vonatozni, amivel hat perc alatt be lehet érni Kelenföldre. Nem kell felfelé mutogatni, jó budapesti együttműködéssel, fővárosi és kerületi forrásokból, átcsoportosításokkal megoldható sok minden, például egy pezsgő budafoki, nagytétényi városközpont. Vagy a másik szívügyem: olyan Duna-parti projektre lenne szükség, amely emberközelivé tenné a folyót.



Az egészségügyre is van forrása az önkormányzatnak?

Öt éve dolgozom mentőápolóként a kerületben. Az alapellátás és a járóbeteg szakellátás viszonylag jól működik, persze itt is hosszúak a várólisták. A mentőállomás helyzete viszont botrányos. Négy Budafok-tétényi mentőegységből kettőt tudunk stabilan kiállítani, ha pedig minden kollégám dolgozik, legfeljebb hármat. Korszerűtlen az épület, a négy kocsinak összesen két garázshelye van. Nincs fertőtlenítő helységünk, ott mossuk az eszközeinket, ahol az autókat. A kérdésre válaszolva pedig, sok olyan példa van, amikor egy önkormányzat épít mentőállomást.



Ön most egyszerre dolgozik mentőápolóként és kampányol, mint az ellenzék polgármester-jelöltje?

Igen, most is éjszakai szolgálatból jöttem. A hivatalos kampányidőszakra, augusztus 24-étől október 13-áig kértem fizetés nélküli szabadságot. Egyelőre várom a választ, hogy elengednek-e.



Ha nem sikerül leváltania a fideszes ellenfelét, akkor nem hagyja ott a munkáját?

Ebben az esetben mindenképpen folytatnám. Az is tervem, hogyha megnyerem a választást, akkor önkéntes mentőápolóként vállalok havi két-három műszakot.