Alacsony ponthatárokkal csábítanak az egyetemek, kár, hogy a diplomáik szinte semmit nem fognak érni

Van olyan egyetem, ahol szinte az összes szakra be lehetett kerülni 280 pont alatt a 2023-as felvételin. Az oktatáskutató szerint nem a színvonal csökkentésével kellene több hallgatót vonzani az egyetemekre.