A legerősebb munkák közül több is a testből indul ki, mégsem önmagáról beszél. Az anyag, az érzékelés és a közös rendszerek viszonya válik a Magyar Képzőművészeti Egyetem friss diplomásai hipnotikus gyűjteményének egyik visszatérő motívumává.
Egy szűkös, komfort nélküli helyiségben nőtt fel, most pedig diplomájának megvédésére készül az ötvenegy éves szomolyai Lázár Irén, a Roma Női Civil díj idei közönségdíjának nyertese.
Kincse Csongor sajtóértesülések szerint egy neki küldött e-mail miatt bizonytalanodott el, de a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója hívta személyes találkozóra azzal, hogy fenntartják az állásajánlatot.
Pedig a friss diplomások foglalkoztatási rátája Magyarországon (94,7 százalék) meghaladja az uniós átlagot (87,7 százalék).
New Yorkban részlegesen még egy hidat is lezártak a tiltakozók. Voltak felsőoktatási intézmény, ahol lemondták a hagyományos ünnepségeket.
Van olyan egyetem, ahol szinte az összes szakra be lehetett kerülni 280 pont alatt a 2023-as felvételin. Az oktatáskutató szerint nem a színvonal csökkentésével kellene több hallgatót vonzani az egyetemekre.
Levelet írt a miniszterelnök a diákoknak, akik az idei érettségik kezdetén még kormányfői üzenet nélkül maradtak.
Hadilábon áll az akkreditált diplomával és a nyelvvizsgákkal is, de ez nem jelent akadályt.
A nemzetközi sajtó a nők jogainak korlátizását, a nemek közti egyenlőtlenséget és az LMBTQ-ellenes magyarországi törvénycsomagot is felemlegeti.
Egy elemzés szerint a nők jelentős felsőoktatási túlreprezentáltsága demográfiai problémákat (is) okozhat, megnehezíti a pártalálást, illetve a termékenység csökkenésének kockázatához vezethet, mivel a nők házasságának valószínűsége és ezzel a gyerekvállalás esélye is csökken.
Nagy visszalépést jelent szakmai szervezetek szerint az egyébként is több problémával küzdő hazai nyelvoktatásban, hogy a kormány 2024-től megszünteti a diplomához szükséges nyelvvizsga-követelményeket.
A felsőoktatásba belépők száma a gyenge közoktatás és kormányzati intézkedések – például az állami ösztöndíjas helyek csökkentése – miatt is visszaesett.
Több mint 20 oldalt közvetlenül az Európai Parlament honlapjáról másolt ki.
Hamarosan megjelenik az erről szóló kormányrendelet.
Hangsúlyozta, hogy a törvény is szakmai felsővezetőként határozza meg a helyettes államtitkári pozícióját – ezen a ponton ellent is mondott korábbi mondatának, miszerint nem olyan a feladatköre, amihez szakmai végzettség kell.
Mindenki diplomájához juthat, aki augusztus végéig sikeres záróvizsgát tett, 81 ezren már át is vették oklevelüket.
A legtöbb diploma a bölcsészi és a gazdálkodási területeken ragadt benn, a legkevesebb pedig az Állatorvostudományi Egyetemen.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a szakminisztériumnál tájékozódott a részletekről.
A munkájukat vesztőket viszont az út szélén hagyják a filléres álláskeresési támogatással. Az egyetemisták és a cégek ingyenhitelt és nyelvvizsga nélkül diplomát kapnak.
2010 és 2014 között már megvolt a diploma, de 2017-ben lett meg. Logikai buborék? Nem! Kvantumfizika a politikában.