Az ügyészségnek és a titkosszolgálatoknak is beszállított a T-Systems

Lassul a világgazdaság, pocsék a német gazdaság teljesítménye, nő a félelem a pénzpiacokon, idehaza azonban még erőteljes a növekedés.

Az elmúlt években többször temették a globális gazdasági növekedést, többször kiáltottak farkast az elemzők – ám az eddig nem jött el. Az elmúlt hetekben tovább nőttek a globális gazdaság növekedésével kapcsolatos kockázatok, a világgazdaság helyzete sérülékeny - hívja fel a figyelmet a PwC Global Economy Watch elemzésben. A világ legnagyobb gazdaságainak kilátása kevésbé fényes, mint másfél évvel ezelőtt volt; A globális pénzügyi válság előtti időszak óta 2018 elején tapasztaltuk a leggyorsabb és leginkább összehangolt növekedést. Azóta az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus elmélyülése, az európai növekedés megtorpanása, valamint a lassan gyarapodó feltörekvő piacok gyengélkedése rányomta a bélyegét a vállalkozások és a politikai döntéshozók hangulatára. Ugyancsak fékezi a növekedést a brexit miatt lelassuló brit gazdaság, s ha bekövetkezik Nagy-Britannia kilépése, az uniós növekedést is tovább lassíthatja. 2019-ben lassabb növekedés várható az Egyesült Államok, Kína és az euróövezet minden fontos piacán. Az Egyesült Államok 2018-ban egyszeri adócsökkentést hajtott végre. A kínai kormány továbbra is nagyon fokozatosan fékezi az ország gazdaságát, míg az euróövezet néhány évnyi átlag feletti növekedés után 2016-17-ben korrigált. Riasztó volt ennek a három gazdaságnak az egyidejű lassulása, de az alapok továbbra is erősek – részletezte az elemzés megállapításait Polacsek Csaba, a PwC Magyarország cégtársa. A piacokat megnyugtathatná G7 vezetőinek hétvégi találkozója, ám épp most, a csúcstalálkozók történetében először fordulhat elő, hogy közös közlemény nélkül zárul a találkozó. Az NHK japán köztelevízió azt közölte kedden, hogy azért maradhat el a záródokumentum, mert nem sikerül közös nevezetőre jutni kereskedelmi és klímaügyben. Különösen az Egyesült Államok álláspontja különbözik a többiekétől - jegyezte meg a NHK. Az elmúlt hetekben újabb intő jel jelent meg a pénzpiacokon, amikor is az amerikai kötvénypiacon a rövid két éves kötvények kamata meghaladta a hosszú távú 10 éves kamatokét. Az elmúlt ötven évben, amikor ez pénzpiaci furcsaság – az inverz hozamgörbe – kialakult az amerikai kötvénypiacon, minden esetben bekövetkezett a gazdasági visszaesés. Az amerikai növekedéssel kapcsolatos várakozások szélsőséges tartományban szóródnak: Peter Schiff, az Euro Pacific Capital vezérigazgatója a FoXBusinessnek adott interjújában úgy vélekedett, hogy az amerikai gazdaság visszaesése nagyobb lehet, mint amit 2008-as válságban megéltek. Az elemző szerint ráadásul a recesszióba még Trump mostani elnöksége alatt belefut az amerikai gazdaság, amely az újraválasztását is veszélyezteti. Ezzel szemben Mark Mobius épp a lehetőséget látja meg benne. A befektetési guru szerint a globális félelem miatt olcsóvá váló részvények kitűnő befektetést jelentenek – nyilatkozta a MarketWatchnak, vagyis szerinte el is maradhatna recesszió. Míg az Egyesült Államokban még megy a vita azon, hogy eléri-e a gazdaságot a visszaesés vagy sem, Európában ez már kézzelfogható közelségbe került. Míg idehaza 5,1 százalékkal nőtt a gazdaság a második negyedévben – munkanap és szezonális hatásoktól megtisztítva – addig a német gazdaság 0,4 százalékos növekedést produkált, ami fél százalékponttal alacsonyabb az első negyedéves indexnél. A becslések szerint az idén mindössze 0,6 százalékkal nőhet a német gazdaság – a korábban várt 1,6 százalékkal szemben –, mégpedig a német növekedés lassulása kihat egész Európára, nem beszélve magyar gazdaságról. Ennél is aggasztóbb, hogy negyedéves alapon 0,1 százalékkal csökkent a második negyedben a német GDP. A német jegybank, a Bundesbank arra számít, hogy a harmadik negyedévben is enyhén zsugorodhat a GDP, vagyis technikai értelemben recesszióba kerülhet a német gazdaság - erről akkor beszélünk, ha két egymást követő negyedben is zsugorodik a GDP. A visszaesés oka a globális bizonytalanság, a következménye pedig az lesz, hogy gyengül az ipari termelés, lassul a foglalkoztatás növekedése és mérséklődik a bérek emelkedése.