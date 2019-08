A TEK elismerte, hogy nem engedték be Burgenland kormányzóját Merkel és Orbán megemlékezésére

A politikus azt is elmondta: Szabadai Viktor elindulhat az ellenzék támogatásával az V. kerületben, egyéniben.

Sermer Ádám is Karácsony Gergelyt támogatja az őszi főpolgármester-választáson – jelentették be a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Liberálisok politikusai csütörtökön. Gy. Németh Erzsébet, a DK politikusa, az ellenzék XVII. kerületi polgármester-jelöltje azt mondta, ők kezdeményezték a tárgyalásokat a Fodor Gábor-féle Liberálisokkal. – Olyan volt minden, mint egy kiváló színházi előadás, a premierre minden összeállt – vont párhuzamot Gy. Németh. A Liberálisok egykori főpolgármester-jelöltje pár perccel visszalépése után bejelentette, hogy Karácsony Gergelyen kívül kizárólag Fidesz-párti főpolgármester-jelöltek maradtak állva. Sermer Ádám nem hozta nyilvánosságra a megállapodás minden elemét, azt viszont elárulta, hogy Szabadai Viktor, a Liberálisok politikusa elindulhat az ellenzék támogatásával az V. kerületben, egyéniben. – Az a dolgunk, hogy képviseljük a sokszínű változást akaró többséget – szögezte le Karácsony Gergely. A főpolgármester-jelölt egyértelmű, hogy akik ezt a változást akarják, azoknak egy jelöltjük van: az előválasztás győztese – azaz ő. Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke megjegyezte, hogy „hat pártnál több a hét”, azaz szerinte érdemben nőtt Karácsony főpolgármesteri esélye. Molnár bejelentette azt is, hogy minden nyitott kérdés lezárult, Ferencvárosban van polgármester-jelölt Baranyi Krisztina személyében, míg – Molnár állítása szerint – Csepelen visszatért a helyi együttműködésbe a Momentum.