Microsoft-botrány: lépett az ügyészség

Az atv.hu úgy tudja, Microsoft-licenc szerződéseket kérnek be augusztus 26-ig.

A Fővárosi Főügyészség közigazgatási jogi osztálya egy mai levélben arra kéri az Esterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatóját, hogy legkésőbb augusztus 26-ig küldje meg “a Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére megkötött közbeszerzési szerződéseket, és azok előkészítő iratanyagát is a Fővárosi Főügyészségnek” – írja az atv.hu. A portál szerint más szállítási, vállalkozási szerződéseket is kérnek. A portálhoz is eljutott levelében az ügyész azt kéri, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint hét beszállító cég között 2014. július 29-én megkötött szállítási szerződést, valamint további egy beszállítóval 2014. november 4-én megkötött kettő darab szállítási szerződést, öt beszállítóval 2015. szeptember 1-jén megkötött vállalkozási szerződést, továbbá egy beszállítóval 2015. szeptember 7-én megkötött vállalkozási szerződést – de a szerződéskötéseket előkészítő teljes iratanyagot is – legkésőbb 2019. augusztus 26-áig a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztályának (elektronikus úton vagy papír alapon) küldjék meg.A portál szerint osztályvezető ügyész ezen túlmenően kéri azt is, hogy a fent nem szereplő, de a KM0101SLIC13 azonosító számon megkötött keretmegállapodás alapján