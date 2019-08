Lukácsi visszalépett, Radócz az ellenzék közös jelöltje Szolnokon

Összesen kilenc szervezet áll az MSZP-s politikus mögött.

Hosszú „huzavona” után úgy tűnik, mégis létrejött az ellenzéki egység Szolnokon, Lukácsi Katalin visszalépésével ugyanis létrejött az ellenzéki egység Radócz Zoltán mögött –Értesülésüket Radócz is megerősítette, aki elmondta, hogy egy szerda esti megállapodás értelmében valóban őt indítják Szolnokon a kormányellenes erők. Az MSZP-s politikus mögött összesen kilenc szervezet áll. Hatan közülük jelölőszervezetként, ők lesznek tehát azok, akik a választói lapon is megjelennek: Momentum Mozgalom, DK, LMP, Jobbik, MSZP és a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM). Támogató szervezetként pedig a Szolidaritási Mozgalom, a Szolnok Város Fejlődésért egyesület és a Párbeszéd is jelen lesz, előbbi kettő ráadásul képviselőjelöltet is ad az a megállapodás értelmében. Radócz Zoltán azt is elárulta: ehhez az kellett, hogy mindenki egy kicsit visszavegyen, konszenzusra jussanak, de most már egyesült erővel indulnak neki az őszi önkormányzati választásnak, az egység létrejöttét pedig úgy jellemezte, hogy innentől együtt sírnak és együtt nevetnek – teszi hozzá a portál.