Dél-koreaiak a kismarosi vonatbaleset áldozatai

Több mint kétmillió forint értékben vitt el mobiltelefonokat, bankkártyát és pénzt.

A XIII. kerületi rendőrök elfogták azt a férfit, aki több mint kétmillió forint értékben lopott diákoktól és szülőktől egy tanévzáró ünnepség alatt – írja a police.hu. A rendőrség közlése szerint a 45 éves salgótarjáni Ny. István még június 18-án délután egy XIII. kerületi gimnáziumban, a nyitott osztálytermekből a tanévzáró ünnepség közben mobiltelefonokat, bankkártyát és pénzt lopott több mint kétmillió forint értékben. A férfi a bankkártyát később megpróbálta internetes vásárlásra használni, de nem tudott fizetni vele. A nyomozók azonosították az elkövetőt, és június 28-án elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfit augusztus 21-én délután a XIII. kerületben, a Béke utca és a Frangepán utca kereszteződésénél lévő villamosmegállóban fogták el. Ny. Istvánt – őrizetbe vétele mellett – lopás bűntett és más bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki, amelyen azt is beismerte, hogy 2019 áprilisában egy szombathelyi gimnázium öltözőjéből is lopott, illetve Újpesten is hasonló jellegű bűncselekményt követett el. A rendőrök előterjesztést tesznek a férfi letartóztatásának indítványozására.