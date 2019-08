Külső segítséget kérnek Tarlósék

Idén sem kíméli a pénztárcákat az új tanév: a többgyerekes családok gyakran csak hitelből tudják fedezni a kiadásokat.

Több tízezer forintjába kerül a magyar családoknak a szeptemberi iskolakezdés, egy többgyermekes család esetében pedig a 100 ezer forintot is meghaladhatják a költségek. Az elmúlt napokban különböző felmérési eredmények láttak napvilágot az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadásokról, s bár az átlagolt összegek eltérőek, az jól látszik: gyermekenként 15-20 ezer forint alatt nem nagyon lehet megúszni a tanévkezdést. A REGIO Játék idei kutatása szerint alapvető tanszerekre 10-15 ezer forintot, iskolatáskára további 5-15 ezer forintot költenek a családok, 10 ezer forint alatt az esetek csupán 12 százalékában áll meg a végösszeg. A Vatera saját felhasználói körében végzett online kérdőíves felmérést, az eredmények szerint a legtöbben átlagosan 15-25 ezer forintot költenek gyermekenként az iskolakezdés idején. A GKI Digital felmérése szerint a vásárlási rohamban átlagosan 50 ezret költenek a szülők, gyermekenként. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint pedig átlagosan 15,6 ezer forint volt egy iskolásra jutó összes iskoláztatási költség tavaly. - Hogy ki mennyit költ, az nagyon sok tényezőtől függ, például a gyerekek számától, életkorától, az iskola típusától, van-e elsőéves a családban. Egy elsős gyermek esetében magasabbak lehetnek a kiadások, különösen, ha nincs idősebb testvére, akitől megörökölheti az iskolás eszközöket – mondta Miklós György. A Szülői Hang Közösség képviselője szerint elsősorban a szülőkön múlik, mennyire nyitják ki a pénztárcájukat – illetve hogy egyáltalán mennyire tudják kinyitni azt. Vannak, akik laptopot, okostelefont vesznek ilyenkor a gyermeküknek, és vannak, akiknek az alapvető iskolaszerek beszerzésének költségeit is pontosan ki kell számolniuk.

A REGIO Játék felmérése szerint a költségeket a tankönyvek is alaposan megemelik – annak ellenére is, hogy 1-9. évfolyamon már ingyen is kaphatnak tankönyveket a diákok, igaz, csak az iskolai könyvtárból kölcsön, használatba. A kutatás mégis arra világított rá, hogy az általános iskolába járók mindössze 65 százaléka él ezzel a lehetőséggel, 10 százalékuk kevesebb mint 7 ezer forintot, 17 százalékuk 7-15 ezer forintot, további 8 százalékuk pedig 15 ezer forintnál is többet fizet a tankönyvekért. Noha az állami kiadású tankönyvek ára az elmúlt években folyamatosan csökkent, a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete szerint ez minőségcsökkenéssel is járt, továbbá az árak nem tükrözik azokat a közpénz milliárdokat, amit ezen kiadványok előállítására költött a kormányzat.

Miklós György hangsúlyozta: mindenképp érdemes iskolakezdési támogatást igényelni, ami a bruttó minimálbér 30 százalékának erejéig adható. Az idei évben ez 44 700 forint. A támogatást a munkáltató adja évente egyszeri alkalommal, és mindkét szülő igényelheti egyszerre. A támogatás utalvány formájában érkezik, tehát nem készpénzben. Ezt szigorúan csak az általános- és középiskolás gyerekek számára szükséges taneszközök, tankönyvek és ruházati termékek vásárlására lehet felhasználni. A támogatás feltétele, hogy a szülő családi pótlékra legyen jogosult. A munkáltatók mellett az önkormányzatoknál is érdemes érdeklődni, a gyerekek iskolakezdését ugyanis több település is támogatja. A kormány pedig úgy döntött, a szeptemberben esedékes családi pótlékot idén is megkapják már augusztusban a gyermekes családok. Ezt viszont azt jelenti, hogy szeptemberben nem lesz pótlék.

Az őszi konyhapénzt is elfogy, ha becsengetnek Teleírt A4-es lap figyelmezteti a szülőket, mi mindent kell megvenniük a tanévkezdésre: négyféle füzet, összesen tíz darab, vonalzó, mérőszalag, több tucatnyi rajzlap, ragasztó, ecset-, ceruza-, zsírkréta- és festékkészlet, radír, viaszosvászon terítő, két műanyag rajzdoboz, olló, fénymásolópapír, tornanadrág és -cipő, melegítő, úszónadrág, papucs, fürdőköpeny, úszósapka és -szemüveg, váltócipő és -ruha. És persze, ha elhasználódott a korábbi években, akkor új táska, tolltartó és tornazsák is szükséges. A szerencsésebbek utóbbit megúszhatják, és így akár 30-40 ezer forintot is spórolhatnak: egy valamirevaló ergonomikus, azaz a gyerekhátat kímélő hátitáska ugyanis 15 ezer forintnál kezdődik, ha viszont valamilyen divatos rajzfilmfigura vagy éppen futballcsapat logója szerepel rajta, akkor máris legalább tízezerrel drágább. Mindehhez még megannyi apróság jön, így egyáltalán nem meglepő, hogy sok családnak komoly anyagi problémát jelent a tanévkezdés. - Hónapokig nyögjük az iskolakezdést – mondja a négygyermekes somogysárdi asszony, Eliza. – A két kisebb még iskolás, azaz duplán kell venni mindenből. A füzetekre, írószerekre körülbelül negyvenezret költöttünk, s ugyanennyibe került a táska, a tolltartó és a többi kiegészítő. Még a tornaruhájukat és -cipőjüket kell majd megvenni, ami kettejüknek úgy húszezer lesz, azaz százezret elvisz a szeptember. Ez már önmagában soknak hangzik, különösen akkor, amikor kiderül, hogy Eliza közmunkásként dolgozik a helyi infokommunikációs programban és havi nyolcvanezer forintot kap kézhez. Vagyis ha semmi másra nem költenek, akkor is mínuszban zárják a hónapot. - Ráadásul nem kaphatok hitelt, hiszen határozott idejű a szerződésem, vagyis nincs az a bank, ami szóba állna velem – teszi hozzá az asszony. – A két nagyobb gyerek közül a lányom külföldön dolgozik, ő küldött pénzt, hogy hozzájáruljon az iskolakezdéshez. De így is hónapokig megérzi majd a család a mostani költekezést, ősszel a szokásosnál is több tészta és krumpli kerül majd az asztalra. Pedig higgye el, nem szórjuk a pénzt, kínai boltokban és diszkontokban veszünk meg mindent, de ennél kevesebből egyszerűen nem lehet kihozni. - Ahol több iskolás gyerek is van, kizárt, hogy megússzák százezer forint alatt a tanévkezdést – jelenti ki az egyik kaposvári papírboltban füzeteket válogató Péter. – Nekünk három van, s bár a tanszerek egy részét, mint a körzőt, vonalzót tovább tudják használni, de ceruzából, tollból, radírból, füzetekből, festékből újat kell venni. Még akkor is, ha esetleg még jók lennének valameddig, hiszen arra is figyelni kell, nehogy az osztálytársak megszólják a gyerekeket, hogy elfaragott ceruzával, kopott tollal kezdik az új tanévet. Füzetből sem jó a tavalyi, még ha tiszta is maradt, hiszen új borítók jönnek évről-évre, azonnal kiszúrják a többiek, ha régi a díszítés. És hát egy ilyen füzet kétszáz forintnál kezdődik, az A4-es méretűek hatszáznál, nekünk pedig kell vagy harminc. Amúgy még szerencsések is vagyunk, ugyanis két melegítővel kevesebbet kell vennünk, mint tavaly, mert az idén az eggyel kisebbek öröklik a nagyobbaktól. Kerekes Attiláék nem ilyen szerencsések: lányuk harmadikba megy, fiúk pedig most kezdi az általános iskolát, azaz utóbbinak a teljes iskolakezdési szettet meg kell venniük a táskától az utolsó rajzszögig. - Csak a kicsi százezer felett lesz, a nagyobbikra is rámegy úgy ötven – állítja a férfi –, ezért úgy döntöttünk, mivel nem akarunk teljesen pénz nélkül maradni, felveszünk százezer forintot fél évre. Havi 19 ezret kell majd törlesztenünk, de azt jobban ki tudjuk gazdálkodni, mint egyben a 150 ezret. Márciusra visszatörlesztjük, aztán lesz fél évünk, hogy spóroljunk a nyári szabadságra. És persze a következő tanévkezdésre. Vas András

Tanév hitelből A nyár végi időszakban jellemzően felpörög a személyi kölcsönök piaca, amiben az iskolakezdés is szerepet játszik, de a Szülői Hang Közösség képviselője arra figyelmeztet: hitelből csak akkor vásároljunk, ha tényleg nincs más lehetőség. – Én mindig igyekszem lebeszélni szülőtársaimat arról, hogy pusztán a tanévkezdés miatt hitelt vegyenek fel – mondta Miklós György. Szerinte tudatos tervezéssel ez elkerülhető. Tapasztalatai szerint leginkább azok a szülők vesznek fel nagyobb összegű hitelt, akik nemcsak tanszereket vásárolnak, hanem például gyermekük szobájának felújításán gondolkodnak. A beiskolázás mellett többen költenek ilyenkor más hitelcélokra is, a nyár utolsó hónapjára időzítik például a lakásfelújítást, autóvásárlást, de az esküvői kiadásokra felvett kölcsönök sem szokatlanok még ilyenkor.