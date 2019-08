Még állnak a Szentendrei út fái, de meddig - a BKK ragaszkodhat a kivágásukhoz

Bár már félpályás útlezárás is jelzi az útmunkák kezdetét, a budapesti fák egy újabb halálra ítélt csoportja akár tél végéig is háborítatlanul állhat.

Még állnak a budapesti Szentendrei út mellett sorakozó fák, melyekről augusztusban derült ki, hogy halálos ítéletet mértek ki rájuk. A főváros fáinak védelmével foglalkozó közösség pedig azt is tudni véli: bár az út mentén már félpályás lezárással készülnek a munkálatokra, a fák akár tél végéig is háborítatlanul állhatnak. Kilátásaik mégsem valami fényesek:



- értesült a Népszava. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábban azt közölte, hogy a területen az útépítés miatt a fák eltávolítása elkerülhetetlen.



A fák védelmében a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordult Jánossy András, de mint a közgazdász, a budapesti fa- és zöldfelület-védő hálózat egyik aktivistája a Népszavának elmondta, az ügyekben semmi előrelépés nem történt. Levélben megkereste Tarlós Istvánt is , ám nem méltatta válaszra a főpolgármester vagy hivatala. Jánossy közérdekű adatigénylést is benyújtott a BKK felé. Ebben kéri az üggyel kapcsolatos összes dokumentum, üzenetváltás közzététele mellett az összes budapesti, a főváros vagy a BKK kezelésében lévő fára vonatkozó valamennyi adatot a törzsátmérőtől kezdve a fa állapotának felmérésekor készült dokumentumokig. Mint Jánossy lapunknak elmondta, a BKK ugyan válaszolt, de azt írták, az adatkezelést nem ők intézik, és a közérdekű adatokat "törvényellenes módon", az ilyen kérések teljesítésére vonatkozónál kétszer hosszabb határidővel adnák csak ki.