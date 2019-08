Amerika majdnem kétharmadának elege lett Trumpól

A bukott osztrák alkancellár szerint a Kelet Európa utolsó bástyája.

Az osztrák politikát megrengető Ibizagate leleplezői könyvben is megjelentették, miként próbált az állami befolyással kereskedni a szélsőséges FPÖ két vezetője egy titkos megbeszélésen, és így újabb részletek láttak napvilágot a történet magyar száláról is, írja a Die Presse . Eszerint Strache pártelnök azt fejtegette beszélgetőpartnerének, akiről azt hitte, hogy egy tehetős orosz befektető unokahúga, hogy a Nyugat dekadens, lásd a sok meleget, a Kelet ezzel szemben normális. Azon kívül Európa iszlamizálódik, az egyetlen mentsvár a Kelet, ezért kell nyitni Oroszország és Magyarország felé. Elbüszkélkedett azzal, hogy Orbán Viktort bármikor felhívhatja, de jó a viszonya a magyar titkosszolgálatokkal is. Hozzátette, hogy a magyar kormányfő joggal lép fel Soros György ellen, mert a milliárdos és liberális emberbarát „ellenforradalmat” finanszíroz. A Süddeutsche Zeitung két újságírója által írt könyvből az is kiderül, hogy a két éve lezajlott hétórás beszélgetésben a Szabadságpárt vezére egy sor állami tulajdont, illetve ellenszolgáltatást ajánlott fel, ha az orosz fél megveszi neki a Kronen Zeitung bulvárlapot, és így jelentős sajtóbefolyáshoz juttatja. Mint emlékezetes, a vételben nagy szerepet szánt annak az osztrák üzletembernek, aki Magyarországon Orbánnak is felvásárolt jó pár orgánumot.