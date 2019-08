A benzin ára csökkent, de drágult a gázolaj

A céget 2008-ban kapták meg a tóparti települések, most visszaveszi az állam.

várhatóan a Rogán Antal „minisztériuma” alatt működő Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. lesz, így a jövőben a cég, illetve a miniszter dönthet a balatoni hajózás kérdéseiről. Az önkormányzatoknak el kell fogadniuk a döntést egy korábbi megállapodás értelmében, így viszont már nem lesz érdemi beleszólásuk a hajózási társaság jövőjébe. Ezért az érintett települések egy része szeretné névértéken felajánlani részvényeit az államnak, amely így tovább növelheti részesedését a társaságban. A tóparti, kikötővel rendelkező önkormányzatok hajdan azért kérték tulajdonba a BAHART-ot, hogy így garantálják a Balaton-régió stratégiai fontosságú cégének egyben tartását, megakadályozva a nyereséges üzletágai, értékes ingatlanjai kimazsolázását. Tőkeemeléssel újra minősített többségi állami tulajdonba kerülhet a Balatoni Hajózási Zrt.-t (BAHART). A magyar állam valamivel több mint 75 százalékos, vagyis mindent eldöntő tulajdoni hányadot kíván szerezni a cégben tőkeemeléssel, amiről a társaság augusztus 27-i rendkívüli közgyűlésén fognak dönteni a jelenlegi többségi tulajdonos tóparti önkormányzatok - írta a térség közszolgálati portálja, a hirbalaton.hu . Az állami tulajdonosi jogok gyakorlójaa Rogán Antal „minisztériuma” alatt működő Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. lesz, így a jövőben a cég, illetve a miniszter dönthet a balatoni hajózás kérdéseiről. Az önkormányzatoknak el kell fogadniuk a döntést egy korábbi megállapodás értelmében, így viszont már nem lesz érdemi beleszólásuk a hajózási társaság jövőjébe. Ezért az érintett települések egy része szeretné névértéken felajánlani részvényeit az államnak, amely így tovább növelheti részesedését a társaságban. A tóparti, kikötővel rendelkező önkormányzatok hajdan azért kérték tulajdonba a BAHART-ot, hogy így garantálják a Balaton-régió stratégiai fontosságú cégének egyben tartását, megakadályozva a nyereséges üzletágai, értékes ingatlanjai kimazsolázását.

A Szigliget nevű hajó Balatonfüreden Fotó: H. Szabó Sándor / ORFK

Az önkormányzatok a 2008-as ingyenes vagyonjuttatáskor, amikor a korábban megszerzett 51 százalékos tulajdoni hányaduk mellé megkapták a BAHART maradék 49 százalékát is, végrehajtottak egy rövidtávú 580 millió forintos tőkeemelést. Vállaltak ugyanakkor egy hosszú távú, nagyobb összegű tőkeemelést is, amit források szűkében azonban nem hajtottak végre a többször kitolt határidő ellenére sem. Idén év elején az állam már nem adott több haladékot. Az 1,42 milliárd forintos tőkeemelési kötelezettség végrehajtását kérte, vagy annak elengedéséért cserébe közel 35 százaléknyi részvényhányadot. Az érintett balatoni települések az utóbbit választották, amely döntéssel azt is vállalniuk kellett, hogy ha a részvényessé vált állam a jövőben tőkét akar emelni, azt megszavazzák.