Szóljon a fogának, szeptember első felében ne merészeljen fájni, vagy nagy baj lesz

Legalább 15-20 fős tömeg verődött össze szerdán a sajóvárkonyi Szent Miklós püspök templom homlokzata előtt, ahol a Fidesz ózdi polgármesterjelöltje, Eke István, az egykori polgármester Fürjes Pál, valamint Obbágy Csaba területi képviselő felavatott egy vadonatúj zászlótartót – vette észre a 444.hu. A feltehetően néhány ezer forintos projekt az ózdi (egyébként Janiczak Dávid polgármestersége alatt jelenleg is ellenzékben politizáló) Fidesz által szervezett közösségi összefogás eredményeként valósult meg. A 3600.hu szerint megjelentek a helyszínen a Fidesz és a KDNP egyházközösségi tagjai, de a fideszesek papot is hívtak, és tűzoltóautót is szerveztek az ünnepélyes átadásra, ahol előbb megáldották a lobogót, mielőtt tűzoltók segítségével felszerelték a tartóelemet a homlokzatra. Az ózdi önkormányzat honlapján a nem mindennapi eseményről azt írják: „