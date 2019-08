Szekszárdon is teljes az ellenzéki egység

A jelölteknek minden ajánlóívvel el kell számolniuk.

Ma nyomtatják ki a választási irodák az ajánlóíveket, amelyeken a választók jelölteket ajánlhatnak az októberi helyi önkormányzati és nemzetiségi választásra. A jelöltek és jelölőszervezetek szombattól kaphatják meg az ajánlóíveket, ezzel elkezdődik az önkormányzati képviselők októberi választására az aláírásgyűjtés. Az októberi önkormányzati választásra a jelölteknek és jelölőszervezeteknek ajánlóíveken kell megszerezniük az induláshoz szükséges – a település nagyságától és a választás típusától függően különböző számú – érvényes támogató aláírást. A jelölőszervezeteknek és független jelölteknek a területi választási bizottságoknál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) kell bejelentkezniük. A testületek eddig összesen több mint kétszázötven jelölőszervezetet – pártot és egyesületet – vettek nyilvántartásba. Az aláírásgyűjtő íveket a választás típusától függően a helyi vagy területi választási irodánál (az országos nemzetiségi önkormányzati választás esetében a Nemzeti Választási Irodánál) kell igényelniük az indulni szándékozóknak. Az igényléseket leadhatták korábban is, de a választási irodákban csak péntektől nyílik meg a lehetőség az informatikai rendszerben az ívek kinyomtatására. Azok, akik péntekig leadták igényüket, legkorábban szombat reggel vehetik át az ajánlóíveket, ezzel kezdetét veszi a két hétig tartó aláírásgyűjtés. Az ajánlóívekre vonatkozó igényeket augusztus 24-e után is be lehet nyújtani a választási irodákhoz, amelyek ezeket érkezési sorrendben dolgozzák fel és nyomtatják ki az informatikai rendszerből. Az ívek kiadásáról átvételi elismervényt kell kiállítani, a jelölteknek az aláírásgyűjtést követően minden ajánlóívvel el kell számolniuk. A jelöltek és jelölőszervezetek a főpolgármester-jelöltekre, a polgármesterjelöltekre és a képviselő-testületi jelöltekre vonatkozó ajánlásokat szeptember 9-én 16 óráig gyűjthetik és jelenthetik be az illetékes választási bizottságoknál.