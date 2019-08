Nincs elég orvos, megszűnt az ortopédia a Kútvölgyi Kórházban

„Célunk, hogy október 13-án minél több települést szabadítsunk ki a Fidesz karmaiból” – mondta az MSZP elnöke.

Az MSZP felkészült az önkormányzati kampányra, rajtra készen áll a szabad városokért, és szombattól megkezdődik az aláírásgyűjtés – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Tóth Bertalan. Az MSZP elnöke hozzátette: voltak, akik akadályokat gördítettek az együttműködések elé, de a településeken, a fővárosban, a megyei jogú városokban, a tízezer fő feletti és alatti települések nagy részében, „ahol lehetett”, létrejött az ellenzéki együttműködés.



„Az ellenzék nem egymással fog küzdeni, hanem mindenhol azért, hogy a helyi fideszes kiskirályokat leváltsuk, élhető, az ott élő emberekhez közel álló, szociális ellátó önkormányzatok működjenek Magyarországon” – fogalmazott.

Tóth azt mondta: transzparensebb önkormányzatokat, emberbarátibb, zöldebb, XXI. századi európai módon vezetett településeket szeretnének Magyarországon. Kiemelte, hogy a fővárosi kerületekben létrejött az ellenzéki együttműködés. A 23 kerületből 11 helyen MSZP-Párbeszéd által állított, és a 23 megyei jogú városban 9 helyen MSZP által állított polgármesterjelöltek vannak. Az MSZP-nek országosan több mint 600 képviselőjelöltje méretteti meg magát – sorolta, hozzátéve: szép számmal vannak olyan települések is, ahol független polgármesterjelölteket, akár a DK, a Momentum, vagy a Jobbik jelöltjeit támogatják a párt helyi szervezete.



„Célunk, hogy október 13-án minél több települést szabadítsunk ki a Fidesz karmaiból, és ezzel megroppantsuk a Fidesz hegemóniáját Magyarországon” – mondta az MSZP elnöke.

Közölte, hogy „szolgáló önkormányzatokat” szeretnének, melyek segítik az iskolákat, az oktató-nevelő munkát, fejlesztik a helyi egészségügyi ellátást, küzdenek a légszennyezettség ellen. És olyan együttműködést akarnak a későbbiekben, melynek során az ellenzéki polgármesterek kéréseit, javaslatait a parlamentben is képviseljék majd. Kitért arra is, hogy Karácsony Gergelynek, a baloldal közös főpolgármester-jelöltjének javasolni fogják: illessze be programjába azt, hogy a fővárosi közműcégek hangolják össze a felújítási munkáikat, hiszen szerinte ez a nyár nem szólt másról, mint hogy különböző időpontokban feltúrták a várost. „Rettegve várják a fővárosiak az iskolakezdést, hiszen látható, hogy ezek a beruházások nem fognak elkészülni” – mondta. Hozzátette, hogy zöldebb, tisztább levegőjű és dugómentes Budapestet, fejlett fővárosi úthálózatot, egységes parkolási rendszert, szociális bérlakásprogramot szeretnének, és javasolják, hogy legyen lakbérplafon Budapesten. A településeken, megyei jogú városokban pedig egyebek mellett azt akarják elérni, hogy álljon vissza az önkormányzatok pénzügyi függetlensége, fejlesszék az egészségügyi ellátást, és segítsék az üres háziorvosi helyek betöltését, valamint a bölcsőde-, óvoda -és iskolakezdést a családok számára.