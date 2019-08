Ömlik a pénz a kincstárba

Rezsiutalvány, új emberek új posztokon, a közmunkások jutalmazása - erről szólt a mai kormányinfó.

Kilencezer forintos rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Az áram- és gázszámlára március 31-ig elkölthető, személyenként háromszor háromezer forintos utalványt szeptember 30-ig postázzák a jogosultaknak. A Miniszterelnöksét vezetője tagadta, hogy ez kapcsolatban állna az október 13-i önkormányzati választásokkal. Indokként a gazdasági fejlődést hozta fel, hozzátéve, hogy ez váltja a kivezetett Erzsébet utalványt. Így – környezetvédelmi okokból – az új ívet is a kivezetett rendszer papírjaira nyomtatják. A költségvetési teher szerinte kiszámolható, amihez további 2,5 milliárdos postaköltség járul. (A hazai nyugdíjasok 2,16 milliós számából kiindulva az utalványok összege 19,4 milliárd forint, illetve egy címzettre 1160 forint nyomtatási és postaköltség jut.) Megerősítette, hogy nyugdíjprémiumot is fizetnek. Az idén legalább három hónapon át közfoglalkoztatottként dolgozók pedig 54 ezer forintot kapnak. Ez utóbbi 8 milliárdos költségvetési teher. Jelentősen átalakul az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vezetősége. Távozik államtitkári posztjáról Kara Ákos infokommunikációs és fogyasztóvédelemért felelős, illetve Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár. Cseresnyés Péter eddigi parlamenti államtitkár-miniszterhelyettes a jövőben a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felel államtitkárként, míg megüresedő posztját Schanda Tamás eddigi európai uniós ügyekért felelős államtitkár veszi át. Az európai ügyekért a jövőben Perényi Zsigmond egyes állami támogatású külföldi ösztöndíjprogramok és csereprogramok kidolgozásával és felügyeletével kapcsolatos miniszteri biztos felel. Az ITM újonnan létrehozott építésügyért és infrastrukturális környezetért felelős posztját Boros Anita tölti be. A korábbi nemzeti fejlesztési tárca egykori vagyonpolitikai helyettes államtitkára jelenleg többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara intézetvezetője, illetve a Közbeszerzési Szemle szerkesztőbizottsága és a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke. Gulyás Gergely nem említette, hogy az infokommunikáció és a fenntarthatóság jövőbeni államtitkári szintű képviselete megmaradna. Tekintettel arra, hogy a felsőoktatás felügyelete az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) átkerül az ITM-hez, Bódis József, az EMMI eddigi oktatásért felelős államtitkára is az ITM-nél folytatja, hasonló poszton. Maruzsa Zoltán, az EMMI eddigi köznevelésért felelős helyettes államtitkára tevékenységét a tárcánál közoktatási államtitkárként folytatja. A jövőben nemzetközi ügyekért felelős államtitkárként folytatja Lőrinczi Zoltán, az EMMI Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős eddigi helyettes államtitkára. E változtatások legkésőbb szeptember 1-ig hatályba lépnek.