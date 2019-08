Kétszázezres büntetést szabott ki a dorogi botrány miatt az MLSZ

Sokat elmond a Ferencváros labdarúgócsapatának meccséről, hogy még a klub korábbi legendája sem volt elájulva a litvániai döntetlentől, míg Rebrov edző a gyér koncentrációval magyarázta az egyébként számszakilag vállalható eredményt.

Magas volt a kínlódás-faktor Marijampoléban, az ARVI labdarúgó-arénában, ahol a magyar bajnok Ferencváros a Suduva vendégeként egy szenvedős meccsen próbált előnyt kicsikarni az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában. Az európai futballban vélhetően kevesek által ismert csapat- város- és stadionnév is jelezte, a litván rivális azért nem tartozik a sportág általános fősodrába. Ahogy manapság persze a magyar sem, de a Ferencvárosnak legalább veretes múltjára szívesen lehet emlékezni. A kinti első meccs sovány 0-0-val ért véget, a jelző a játékot is minősíti. Egy, a zöldeknél valóban szerényebb erőt képviselő ellenfél kihúzta ikszre a hazai pályán rendezett első meccset. A nívóért amúgy ifjabb Albert Flórián, a klub BL-ben is gólt szerzett korábbi játékosa sem volt oda, ami abból a szempontból meglepő, hogy manapság illik rózsaszínben látni azt is, ami nem rózsaszín.

A csapatát féltő szeretettel övező junior Albert amondó volt a sportlapnak a kilencedik kerület egyik lakótelepén felállított óriáskivetítő előtti közös meccsnézésen, hogy neki hiányzik a kreativitás, a lendület, az állandóság a csapatból; szerinte a fegyelmezett katonacsapat módján futballozó FTC nem az általa kedvelt stílust képviseli.

Fején találta a szöget, egy meglehetősen unalmas parti végén lett 0-0, ami a visszavágót tekintve nem rossz ugyan, de sokkal inkább volt elszalasztott lehetőség, mintsem kivívott iksz. Ezt a párharcot – akár a bolgár Ludogorec elleni néhány héttel ezelőtt mutatott játékkal is – simán el lehetett volna dönteni. Nem így lett, ami izgalmassá teszi a visszavágót.

Szerhij Rebrov a klub honlapján is csak azt tolerálta, amit a meccs végén a táblán látott: „Az eredménnyel elégedett vagyok, idegenben mindig értékes a döntetlen, de sokkal jobb lett volna, ha gólt is lövünk” – mondta a tréner, aki szerint a visszavágó hasonlóan nyögvenyelős lesz, ők támadnak majd, ellenfelük meg csak védekezik. „Sokkal koncentráltabbnak kell lennünk, elsősorban a helyzetkihasználásban. A jövő héten velünk lesznek a szurkolóink is, bízom benne, hogy ez plusz motivációt ad nekünk, és tovább tudunk jutni” – összegezte véleményét Rebrov. A csütörtöki visszavágón a tét tényleg nagy: győzelem esetén a Ferencváros felkerül az Európa-liga főtáblájára, és csoportmeccseket játszhat a kontinens második vonalába sorolt csapatokkal. Ami biztató: sorsa tényleg csak a saját kezében van.