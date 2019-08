Éppen a választás előtt jutott a Fidesz eszébe, hogy a közmunkásoknak is tol egyhavi "jutalmat"

Szeptember végéig a kormány 9 ezer forintos rezsiutalványt küld nyugdíjasoknak és más rászorulóknak, de Gulyás Gergely szerint ennek semmi köze az októberi helyhatósági választásokhoz. A megjelent szabály zavaros.

Kilencezer forintos rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Az áram- és gázszámlára március 31-ig elkölthető, személyenként háromszor háromezer forintos utalványt szeptember 30-ig postázzák. A Miniszterelnökség vezetője tagadta, hogy ez kapcsolatban állna az október 13-i önkormányzati választásokkal. Indokként a gazdasági fejlődést hozta fel, hozzátéve, hogy ez váltja a kivezetett Erzsébet utalványt, aminek megmaradt íveit is felhasználják a nyomtatáskor. A költségvetési teher szerinte kiszámolható, amihez további 2,5 milliárdos postaköltség járul. A vártnál is többet, egyhavi bérüket, 54 ezer forintot kapnak jutalomként az idén legalább három hónapot közmunkásként dolgozók – szintén a legkevésbé sem a választási osztogatás részeként. A rezsiutalványok költségigényének kiszámítása mégsem olyan egyszerű. A Magyar Közlönyben péntek este megjelent, vonatkozó rendelet szerint ugyanis az érintettek köre jóval tágabb. A 28 jogosult csoport között szerepelnek például az árvák vagy a különböző – például betegségek miatti – járadékokban részesülők. Egy személy csak egy utalványt kaphat. Ez alapján tehát csak az állítható biztosan, hogy az akció költségvetési szükséglete több mint húszmilliárd. A megjelent szabály szerint a posta a kézbesítést egyszer kísérli meg, a papírt ezután már csak külön kérvényre adják ki. Az igencsak zavaros rendeletből az a következtetés vonható le, hogy az utalvány csak postai csekkbefizetés során vagy a szolgáltató ügyfélszolgálatán érvényesíthető. Utóbbi helyszínen – a szabály legvalószínűbb értelmezése szerint – a kedvezmény nem csak a nevünkre szóló, hanem más mérőjére is elszámolható. Arról nem szólnak, hogy ez vonatkozik-e a postai befizetésre, a manapság igencsak elterjedt elektronikus számlafizetés lehetőségét pedig meg sem említik. Az utalvány készpénzre semmilyen módon nem váltható: az esetleges túlfizetést a későbbi fogyasztásban írják jóvá.

Kárvallott a fenntarthatóság

Gulyás Gergely bejelentése alapján jelentősen átalakul az ITM vezetősége. Távozik államtitkári posztjáról Kara Ákos infokommunikációs és fogyasztóvédelemért, illetve Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár. Cseresnyés Péter eddigi parlamenti államtitkár-miniszterhelyettes a jövőben a kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felel államtitkárként. Megüresedő posztját Schanda Tamás eddigi európai uniós ügyekért felelős államtitkár veszi át. Utóbbi tisztséget a jövőben Perényi Zsigmond tölti be, aki eddig egyes állami támogatású külföldi ösztöndíjprogramok és csereprogramok kidolgozásáért és felügyeletéért felelt Gulyás Gergely miniszteri biztosaként. Az ITM újonnan létrehozott építésügyért és infrastrukturális környezetért felelős posztját Boros Anita tölti be. A korábbi nemzeti fejlesztési tárca egykori vagyonpolitikai helyettes államtitkára jelenleg többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara intézetvezetője, a Közbeszerzési Tanács tagja, valamint a Közbeszerzési Szemle szerkesztőbizottsága és a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke. Tekintettel arra, hogy a felsőoktatás felügyelete az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) átkerül az ITM-hez, Bódis József, az EMMI eddigi oktatásért felelős államtitkára is az ITM-nél folytatja, hasonló poszton. Maruzsa Zoltán, az EMMI eddigi köznevelésért felelős helyettes államtitkára tevékenységét a tárcánál közoktatási államtitkárként folytatja. Az EMMI nemzetközi ügyekért felelős államtitkári posztját Lőrinczi Zoltán, a tárcának a Kárpát-medence magyar oktatása fejlesztéséért felelős eddigi helyettes államtitkára töltheti be. E változtatások legkésőbb szeptember 1-ig hatályba lépnek. Az államtitkárságok között a kiszorítósdi kárvallottja a jelek szerint az infokommunikáció és a fenntarthatóság. E területek hasonló szintű utódjáról Gulyás Gergely legalábbis nem tett említést, illetve az ITM - számos más kérdésünk mellett – erre se válaszolt. Eddig is sokan furcsállották, hogy az ITM-en belül két energetikai jellegű államtitkárság is alakult. Ezek a feladatleosztás ellenére többször kerültek hatásköri átfedésbe. Weingartner Balázshoz tartoztak többek között az energiahatékonysági támogatások, a hulladékgazdálkodás, a víz és az elektromos autók ügyei. Ezek most Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkárhoz kerülhetnek, aki eddig elsősorban a stratégiaalkotásért felelt.