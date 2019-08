Tíz húr, egy dob, mínusz egy csaj

Téved, aki azt gondolja, szokásos (Etető) rovatunkban áttértünk a direkt politizálásra.

Feri, aki címünkben szerepel, nem az a Feri, akivel pártunk és kormányunk köreiben ijesztgetik a kisgyerekeket, hogy aztán a felnőttek is megrémüljenek tőle és emiatt heves karaktergyilkolászásba fogjanak. A mi Ferink színész, Lengyel Ferencnek hívják és az újra indult Drága örökösök című magyar szappanopera egyik főszereplője. Már legalábbis eddig az egyik volt. Az első évad sikerén felbuzdulva azonban az alkotók úgy döntöttek, hogy mostantól – konkrétan az első héten, amit volt szerencsénk látni – rá építik a sorozatot. Elképzeljük, hogy mi történhetett. Meglehet persze, egyáltalán nem így volt, de elképzelni azért lehet. Szóval ültek az írók, rendezők, meg akinek még kellett, de legfőképpen Hámori Barbara, a mindenes – akit napjainkban szerényen showrunner-nek neveznek – és azon tanakodtak, hogy akkor hogyan tovább. Hiszen az első évad, mind a 81 rész, sikeres volt, szerették a nézők, ezért sokan látták, jól el lehetett adni a műsoridőt, vagyis minden stimmelt. Tudták azonban, hogy a minőséget és a színvonalat nem könnyű tartani. Kell egy még átütőbb ötlet. És akkor bevillanhatott, hogy építsék rá az egészet Szappanos Tibi figurájára, akit Lengyel művész úr oly nagy rutinnal keltett életre. Ha éppen döcögne a cselekmény, vagy kellene egy jó ötlet, majd a Feri csinál valamit. Úgy is lett. Néhány hete ezeken a hasábokon már írtunk a magas szőke férfiról (felemás cipőben). Az a film Pierre Richardra épül – joggal. Ő csinálja a nagy mutatványokat, a többiek pedig – nem akármilyen színészek – vállalják az untermanságot, vagyis azt, hogy előkészítik a poénokat az abszolút főszereplőnek, netán közre is működnek benne, de úgy, hogy Richard tobzódjon. Ez a stratégia remekül követhető az egész filmben, amelyet gondosan kidolgoztak, felépítettek, a zene, a vágás, az effektek, az operatőri munka mind a tökéletes művet szolgálja. Tisztában vagyunk vele, hogy egy sorozattól nem várhatunk hasonló gondosságot. Ezért is veszélyes egyetlen főszereplőre kihegyezni. Lengyel Ferenc az első évadban remekelt. A többiekkel együtt. Felváltva helyezték a szereplőket humoros, ritkábban izgalmas szituációkba és ők hozták a formájukat. Kitűnő volt Járó Zsuzsa, Hajdu Steve, Martin Márta, Kocsis Judit, hogy csak a legjobbakat említsük a jók közül. Az új évad első öt epizódjában azonban nekik éppúgy mellékszerep jut, mint sok kollégájuknak. Bevetették a korábban is kedvelt két pletykás öregasszonyt – Bessenyei Emma és Fekete Györgyi játssza őket –, de ők rövidesen kicsit unalmassá váltak. Kicsit brillírozik Csonka Ibolya, a szálloda takarítónőjének szerepében, neki viszont eléggé behatároltak a lehetőségei. Miután pedig az alkotók jobbat nem tudtak kitalálni, hát részesei lehettünk egy roma bulinak, meg egy afrikai jellegű karneválnak, amelyek kitöltötték ugyan a műsoridőt, de előre nem vitték Ökörapáti, vagy az ott élők ügyeit. Meglehet, az első hét csak a beetetést szolgálta, s változik még a helyzet. Bár aligha lehet beetetésnek nevezni valamit, ami jelentősen elmarad attól, amit korábban megszoktunk. Talán úgy gondolták, a Drága örökösökre kiéhezett nézők úgyis maradnak, s később majd jobbat (is) kapnak. Mindenesetre kérdéses, hogy az újabb évad indulásának magas nézettségi számait tudják-e tartani a következő időszakban is. A jelek szerint persze az RTL Klub nagyon felkészült arra, hogy magához láncolja a nézőket. Mindössze két nap telt el a Drága örökösök rajtja után és rengeteg új műsor indulását jelentették be. Mindenképpen szimpatikus, hogy előnyt élveznek a saját gyártású programok és úgy látszik, hogy ezek elkészítését bírják is energiával. Az ígéretek alapján lesznek afféle valóságshowk és újabb non-fiction – ráadásul humorosnak szánt - sorozatok is. Az utóbbiak közül kiemelkedik, hogy immár negyedik évadához érkezett A mi kis falunk, de alkotói egy másik film készítésébe is belefogtak. Ez három csetlő-botló rendőrről szól majd. Ismét lesz X-Faktor – immár kilencedszer – és új szabályokkal kerül a nézők elé a nagyon népszerű főzőműsor, a Konyhafőnök. A választék sokrétű és nyilvánvaló, hogy mindezzel megpróbálják megtartani előnyüket a másik országos sugárzású kereskedelmi adóval, a TV2-vel szemben. Az aktuális műsorokat – vagyis a híradókat és híradó-jellegűeket – tekintve ez nem is kérdéses, hiszen Andy Vajna egykori csatornája olyan gátlástalanul szolgálja ki a fennálló hatalmat, hogy sokszor még a közmédián is túltesz. Csakhogy napjainkban már egyáltalán nem biztos, hogy a nézőket tisztességes híradással meg lehet tartani. A további programok pedig mindkét csatornánál jelentősen elcsúsznak a kizárólagos és gyakran nem minőségi szórakoztatás irányába. Ebből a szempontból persze pont a Drága örökösök üdítő kivétel. Ebben legalább jó színészek láthatók még a kis szerepekben is, a történet pedig kétségkívül sok ágon fut és bármi lehet belőle. Talán arra is rájönnek, hogy majd a Feri nem old meg mindent.