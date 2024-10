Hegyi Iván: Mennyi? Hatvan!

Szinte el sem hiszem: immár hatvan éve… Bizony 1964. augusztus 4-én jelent meg a Kinks együttes You Really Got Me című száma, a beat- és rocktörténet legnagyobb dobásainak egyike, amely úgy lett a brit invázió szerves része Amerikában, hogy előadója – állítólag a dobos Mick Avory és a frontember-dalszerző Ray Davies tettlegességig fajuló színpadi összetűzése miatt – 1966-tól nem kapott munkavállalási engedélyt az Egyesült Államokban.