Ötven nap a választásig – Az MSZP-Párbeszédnek, a DK-nak és a Momentumnak lesz a legtöbb jelöltje az ellenzéki oldalon Budapesten

Szombaton kezdődik az őszi önkormányzati voksolás hivatalos kampányidőszaka. Budapesten az MSZP-nek, a DK-nak és a Momentumnak lesz az ellenzéki oldalon a legtöbb jelöltje, az LMP és a Jobbik leszakadt.

A fővárosban található 289 egyéni körzet 35 százalékában az MSZP-Párbeszéd, 24 százalékában a Demokratikus Koalíció (DK), 23 százalékában a Momentum, 7-7 százalékában az LMP és a Jobbik, 4 százalékában pedig a civilek indítanak jelöltet – tudta meg a Népszava. Budapest 23 kerületéből 11-ben indít polgármester-jelöltet az MSZP-Párbeszéd, hatban a DK, négyben a Momentum, egyben a Jobbik, Ferencvárosban pedig a független Baranyi Krisztina méretteti meg magát. – Budapesten lezárultak a vitás kérdések, mindenben megegyeztünk. Egyértelmű, hogy Karácsony Gergely a főpolgármester-jelölt és minden kerületben megvan a polgármester-aspiráns is, miután Baranyi Krisztina megnyerte a ferencvárosi előválasztást – fogalmazott lapunknak Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnöke. Kiss Ambrus, a Policy Agenda ügyvezetője érdeklődésünkre azt mondta, valószínűleg a szocialisták rendelkeznek még mindig a legnagyobb olyan gárdával, amely látott már önkormányzati testületet. – Ez az oka annak, hogy arányaiban nekik lesz a legtöbb emberük – vélekedett a szakértő. A politológus szerint egyébként az elosztástól függetlenül, jó szereplés esetén sem lehet azt mondani, hogy az MSZP nyert, hiszen nem indulnak egyedül, az összes párt feloldódik egy ellenzéki „masszában”.– Nem tudni arról, hogy bárki elégedetlen lenne az elosztással – vélekedett lapunknak Virág Andrea. A Republikon Intézet stratégiai igazgatója felidézte, hogy bár az ellenzéki pártok között voltak konfliktusok a megállapodás előtt, de ezek személyi jellegűek voltak. – Az MSZP-Párbeszéd sokkal jobban uralta a terepet, de ezt az EP-választás átrajzolta – fogalmazott, azt is megjegyezve: a Momentumnak ismét egy olyan voksoláson vesz majd részt, amilyenen még nem indult. – Miután a nulláról indulnak, mindenképpen előrelépés lesz, ha győznek az egyéni jelöltjeik. Az elemző szerint az MSZP nem számíthatott arra, hogy fenntartja domináns szerepét, de a Jobbik és az LMP sem kalkulálhatott jobb feltételekkel. – Az LMP például a tavalyi országgyűlési választáson még 10 százalék felett volt, ez idén májusra 5 százalék alá apadt. Ehhez képest a 7 százaléknyi egyéni képviselő hely nem tragédia – tette hozzá. A hivatalos kampány egyébként szombaton, azaz az október 13-ai választást megelőző ötvenedik naponés a voksolásig tart. A polgármester, a képviselő- és a főpolgármester-jelöltek szeptember 9-én, délután négy óráig adhatják le az induláshoz szükséges aláírásokat. Ez településtípusonként eltérő szám.A listákat szeptember 10-éig lehet bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVI). A jelöltek sorrendjét szeptember 9-én, míg a listáékét szeptember 10-én sorsolják. A plakátokat november 12-éig kell eltávolítania azt azokat kihelyezőknek. A testület adatai alapján egyébként péntek hajnalig 308 jelölő szervezet került nyilvántartásba.Vidéken egyébként a nagyvárosok zömében szintén egy ellenzéki kihívója lesz a kormánypárti indulónak. Tóth Bertalan, az MSZP elnök-frakcióvezetője pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, a 23 megyei jogú városban 9 helyen MSZP által állított polgármesterjelöltek vannak. Az MSZP-nek országosan több mint 600 képviselőjelöltje lesz – fogalmazott, hozzátéve: szép számmal vannak olyan települések is, ahol független polgármesterjelölteket, vagy akár a DK, a Momentum, a Jobbik jelöltjeit támogatja a párt helyi szervezete.