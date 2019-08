Emlékezés az úzvölgyi temetőben – Provokációtól tartanak a hatóságok

Ennyi pénzért 80-90 négyzetméteres belvárosi lakást vagy egy közel 200 négyzetméteres családi házat lehet venni a városban.

Készül a beköszönőfal a sportközpontnál – osztotta meg büszkén augusztus elején a Facebookon a hírt Dér Tamás, Kaposvár polgármestere. A fotó vegyes fogadtatásra talált, ám ekkor még csak esztétikai szempontok szerint érkeztek kritikus hozzászólások. A napokban viszont Kováts Imre, a Demokratikus Koalíció (DK) önkormányzati képviselője azt is nyilvánosságra hozta, hogy a beköszönőfal 23,66 millió forintjába került a kaposváriaknak. A multifunkciós sportarénát május elején adták át, az eredetileg 4,399 milliárd forintos beruházást a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó, s a somogyi megyeszékhelyen igencsak sikeres ZÁÉV Zrt., valamint az Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal jó kapcsolatokat ápoló, s a közbeszerzéseken komoly sikereket felmutatni tudó Paár Attilához köthető FÉSZ Zrt. konzorciuma nyerte el. A költségek persze nem sokkal az átadás előtt emelkedtek, végül 4,67 milliárdból sikerült felhúzni a cirka két és félezres csarnokot. (A ZÁÉV Zrt. újította fel egyébként több mint egy évet megcsúszva a vasútállomást, s végzi jelenleg a színház szintén jelentős késében lévő, s félmilliárddal megdrágult rekonstrukcióját is.) A beköszönőfalról néhány nappal az aréna átadása előtt kötött szerződést az önkormányzat műszaki és pályázati igazgatósága a ZÁÉV-vel: az április 29-én aláírt kontraktus szerint július 15-re állnia kellett volna, ám még jelenleg is körbe van kerítve, mint munkaterület. Az építményt látva már a több mint egy hónapos csúszás is nehezen érthető – különösen egy eredendően 2,5 hónaposra tervezett munkánál –, ám a csaknem 24 millió forintos ár még kevésbé magyarázható. Ennyi pénzért ugyanis 80-90 négyzetméteres belvárosi lakást, vagy csaknem kétszáz négyzetméteres zöldövezeti családi házat lehet venni a somogyi megyeszékhelyen. – Ezt az építményt a legjobb anyagokból is ki lehetett volna hozni tízmillió forintból – állította egy helyi építész, aki szerint még akkor is túlárazott a beköszönőfal, ha a tervező egyedi dizájnnak tartotta alkotását, s ezért horribilis díjat számított fel. Kíváncsiak voltunk, milyen tételekből állt össze az építmény költsége, ezért megkerestük a kaposvári önkormányzatot, amely azonban cikkünk megjelenéséig nem válaszolt kérdéseinkre.