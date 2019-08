Remek hír: csak 101 milliárdba kerül a 10-15 milliárdosnak beharangozott kézilabdacsarnok

Mészáros Lőrinccel és a gyerekeivel azért még alkudozni kell egy sort.

A pénteki magyar közlönyben jelent meg egy kormányhatározat, mely szerint a Népligetbe tervezett kézilabdacsarnokra 101 544 852 000 forintot szán az állam - vette észre a 444 . A csarnoknak a 2022-es, Szlovákiával közösen rendezendő kézilabda Európa bajnokságra készül.

Ahhoz képest, hogy tavaly nyáron Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kézilabda szövetségi elnökként 10-15 milliárdos költséget harangozott be, a végső ár erősen vizes vb-szagú. Ahhoz képest viszont, hogy az építésére kiírt pályázatra ennél jóval drágább ajánlatok érkeztek, a kormány még spórolásnak is eladhatja. Még nincs egy hónapja, hogy kiderült, a legalacsonyabb ajánlott ár is 115 milliárd forint felett volt, míg a legmagasabb majdnem elérte 160 milliárd volt. A legolcsóbb ajánlatot egyébként a Mészáros Lőrinc és gyerekei tulajdonában lévő Fejér B.Á.L. Zrt. adta. Bízunk benne, hogy velük sikerül megállapodni a kormánynak, hogy csinálják meg a a határozatban rögzített 101,5 milliárdért, garantáltan nem fognak veszíteni rajta.