Több száz újabb helyen észleltek erdőtüzeket Amazóniában

A tüzek túlnyomó többségét emberek gyújtják, hogy az esőerdő helyén legelőt nyerjenek.

Több száz újabb helyen észleltek erdőtüzeket szombaton az Amazonas vidékének mintegy három hete lángoló dzsungelében a hivatalos adatok szerint. Január óta 78 383 erdőtüzet jegyeztek fel szerte az országban, ami önmagában is több éves rekord, és a szakértők szerint elsősorban az erdőirtásra és a nagy szárazságra vezethető vissza. A tüzek több mint fele a Amazonas esőerdőiben ég, és csütörtökön és pénteken 1663 újabb tüzet észleltek a brazil űrkutatási hivatal, az INPE szakemberei. Az INPE vezetőjét egyébként augusztus elején leváltották a hivatal éléről, miután olyan adatokat hozott nyilvánosságra, amelyek azt mutatták, hogy júliusban mintegy négyszerese volt az erdőirtás az egy évvel korábbinak. Jair Bolsonaro brazil elnök azzal vádolta meg az INPE vezetőjét, hogy hazudik. Bolsonaróra az erdőtüzek miatt egyre nagyobb nemzetközi nyomás is nehezedik, miután a Föld tüdejének is nevezett, lángokban álló esőerdő képei bejárták a világsajtót, és nemzetközi felháborodást váltottak ki. Az Európai Unió részéről több tagállam is felvetette, hogy vétót emel az EU és a dél-amerikai szabadkereskedelmi övezet, a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellen, ha a brazil kormány nem tesz hathatós lépéseket a tüzek megfékezése érdekében. Pénteken Rio de Janeiróban és Sao Paoloban is több ezer fős tüntetéseken követelték Amazónia megmentését. Világszerte több helyen voltak hasonló tiltakozások Brazília külképviseleteinél. A brazil kormány közben bejelentette, 44 ezer katonát és katonai repülőgépeket vet be a tomboló erdőtüzek megfékezése érdekében, miután Bolsonaro pénteken felhatalmazást adott a hadsereg bevetésére. A jobboldali elnök azért áll a kritikák kereszttüzében, mert korábban kijelentette, hogy az esőerdő védelmében tett lépéseket a gazdasági növekedés gátjának tekinti.

A bolíviai kormány szombaton La Pazban azt jelentette be, hogy egy átalakított Boeing 747-est vet be az ország keleti részében tomboló erdőtüzek eloltására. A gép fordulónként 75 köbméter vizet tud az égő területre juttatni, és naponta négy fordulót fog megtenni az érintett területen - közölte Javier Zavaleta bolíviai védelmi miniszter a La Razón című helyi lappal. Az Amazonas medencéje nyolc ország területén fekszik, és 6,3 millió négyzetkilométeres területével Dél-Amerika több mint harmadát foglalja el, a legnagyobb részét esőerdő borítja. Az esőerdőben pusztító tüzek tetemes részét nem villámcsapás vagy egyéb természeti csapás okozza, hanem emberek gyújtják fel az erdőt, hogy így nyerjenek nagyobb megművelhető, legelőként használható vagy beépíthető területet.