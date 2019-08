Ááá, ötös ilyen számokkal?

Bárhol az országban lehet zivatar.

Többórás, de nem zavartalan napsütés várható vasárnap - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A fátyolfelhőzet mellett gomolyfelhők is képződnek, utóbbiakból elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar bárhol az országban. A többnyire mérsékelt keleties szél napközben időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Két elsőfokú figyelmeztetést is kiadták vasárnapra: hőség miatt a déli-délkeleti megyékre, zivatar veszélye miatt pedig az egész országra.