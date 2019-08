Bukott az Emmi, belügyi kézben a felzárkóztatás

Pintér Sándor miniszternek vagy az általa kijelölt minisztériumi vezetőnek kell jóváhagynia a települések pályázatait.

Nagy program, kis remény

Eddig két programot hirdetett meg a kormány az új feltételekkel, bár ezek egyrészt nem tartalmaznak új forrásokat, másrészt a hozzájuk kapcsolódó konkrét pályázatok még nem jelentek meg. A Felzárkózó települések hosszú távú programja nevet viselő csomag első körben 30 települést érint, összesen majd háromszázat. A KSH mutatói alapján kiválasztott leszakadt falvak közt leginkább olyanokat találunk, ahol közismerten nagyon magas a roma lakosság aránya, így a listán szerepel Csenyéte, Tiszabura, Nógrádszakál, vagy Ricse, Tiszabura és Vizsoly is. A Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburán és Tiszabőn már kipróbált programja civilek és egyházak közreműködésével, a fiatalokra koncentrálva segíti az integrációjukat alapvető szociális készségek elsajátításától közösségi mosodák működtetésén át sok mindennel. A hosszú távú programra idén a Start munkaprogramból adnak át 10 milliárd forintot, s a máltaiak további 2 milliárdot kapnak a belügyminisztertől. A másik kezdődő program a Kedvezményezett települések gazdaságélénkítő programja nevet viseli, és november elsején indul 5 milliárdos kerettel 50 településen. Ennek előzménye az a tavaly decemberi kormányhatározat, amiben a gazdasági jellegű tárcák vezetőinek feladatként szabták, hogy mérjék fel a saját területükön, mit tudnának termelni a leszakadt térségekben. Így került szóba századszor is a téglagyártás, üvegházi zöldségtermesztés, játékgyártás, vagy éppen a gyógynövénytermesztés, holott ezek alig néhány falunak hoztak némi gazdasági előnyt az utóbbi években. Újdonságként szerepelt az ötletek közt a büntetésvégrehajtás gazdasági társaságainak ezekbe a falvakba telepítése. A kiválasztott települések közt végül nem csak kis községek jelentek meg, Csány, Diósjenő, Kunbaja, Mád, vagy Tiszaroff mellett felkerült a listára a majdnem hatezer lakosú Szécsény is.