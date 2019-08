Az iráni külügyminiszter is benézett a G7- csúcsra

Az Osztrák Szabadságpárt egy szárnya igyekszik megszabadulni a volt pártelnöktől. Facebookos adminjogát is elvették.

A szélsőségesen jobboldali szabadságpárt, az FPÖ volt elnöke májusban lemondott összes politikai tisztségéről, miután egy ország látta, hogy Ibizában egy titkos videófelvételen korruptnak, cinikusnak bizonyult, aki pénzért akár a hazáját is elárulta volna. Strache politikai nyomásra adta vissza rangjait, azóta kettős folyamat megy végbe az általa 12 évig vezetett pártban. Az FPÖ hangadói, mindenekelőtt a pártelnökké megtett Norbert Hofer, aki szívesen lépne újra kormánykoalícióra a Sebastian Kurz vezette néppárttal, finoman, de könyörtelenül igyekszik minden hatalmat elvenni a szerinte szalonképtelenné vált volt pártvezértől. Strache viszont éppen azon fáradozik, hogy visszakerüljön a politikába. Csakhogy egy a szerencsejátékbizniszt körüli újabb korrupciógyanú miatt az ügyészség házkutatást rendelt el Strachénál, elkobozta mobiltelefonját, annak minden kényes adatával együtt. Ezt követte a múlt héten a volt politikus számára még nagyobb csapás, az FPÖ közvetítésével megfosztották Facebook-profiljától, 800 ezer követőjével együtt. A Heute című bulvárlap által közölt hírt Strache rögvest cáfolta, azt állította, csak a sajtó próbálja azt a hitet kelteni, hogy konfliktus lenne az FPÖ és közötte. Mindazonáltal elismerte, a szeptember végén esedékes választásokig a Facebook-oldalt a pártközpont felügyeli, „nehogy valami hiba kerüljön a bejegyzésekbe”. Hangoztatta, az FPÖ szakértői ugyanígy felülbírálják a többi vezető, például Hofer vagy a párt ideológusa, Herbert Kickl oldalát. Hozzátette azonban, az ő neve szerepel a népszerű oldalon, ha nem is adminisztrátorként, de szerkesztőként folytatja a munkát. Az FPÖ lehetővé teszi Strachénak, hogy személyes Facebook-oldalán folytassa a párbeszédet híveivel. Ezen oldalán 50 ezer követővel rendelkezik. Az FPÖ kommunikátorai és a bukott politikus már évekkel ezelőtt felismerték a közösségi oldal jelentőségét, s azt: a fizetett hirdetésekhez képest itt milyen olcsón juthatnak el az emberekhez, s megfelelő módszerekkel mekkora tömeget tudnak megmozgatni vele. A párt internetes oldalát eleddig teljesen Strachéra szabták, minden róla szólt, minden az ő nézeteit harsogta. A politikus arra törekedett, ne csupán like-okat kapjon bejegyzéseiért, hanem érdemi válaszokat is. Hazafias és bevándorlásellenes bejegyzések jelentek meg oldalán, napjában négyszer. A szövegekhez (például „A bűnöző menedékkérőket ki kell toloncolni”, „Brüsszel nem diktálhat”, „A mi Európánk hazafias”) fényképet is tesznek, a fotó mögött pedig nemzeti zászló lobog. A hangnem provokatív, a szöveg alatt szavazni is lehetett, egyetért-e felhasználó annak tartalmával, vagy sem. A Facebookon Strache sokkal keményebb hangot ütött meg, mint a mindennapi politizálásban, amely szalonképességet követelt tőle, főleg kormányzati pozícióban. Hasonló szélsőséggel válaszoltak gyakran a követők, időnként moderálni is kellett őket. Ausztriában a 14 év fölötti lakosság 86 százaléka használja az internetet, 70 százalék naponta. Az OZP című tiroli társadalomtudományi folyóirat májusi adatai szerint a 16-74 év közötti osztrákok 60 százaléka a közösségi oldalakat, mindenekelőtt a Facebookot is követi. Olyanok is, akik hagyományos, papírra nyomott újságokat nem olvasnak vagy fenntartással fogadják állításaikat. Az ország legnépszerűbb politikusa, Sebastian Kurz volt kancellár már megelőzte követők tekintetében Strachét 804 ezren követték júliusban, Strache 797 ezer hívet tudhatott maga mögött. Alexander van der Bellen köztársasági elnök is fel tudott mutatni 307 ezer virtuális társalkodó partnert. A szociáldemokraták „későn futottak”, de előfordult, hogy félmillió felhasználót értek el. Akadnak jócskán kamu felhasználók, akik mögött egyetemisták állnak. Ha valaki pénzért vesz like-ot, a bécsi Profil szerint 50 eurocentet fizetnek darabjáért.