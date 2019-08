Létezhetett a Jégkorszak kitalált Motkánya

Csomagolásmentes tejtermékek vásárlása, diófaültetés, a műanyag biszbaszok mellőzése.

Hétvégén adtunk róla hírt, hogy Áfra János és Závada Péter költők ötlete alapján elindult a Művészek a klímatudatosságért elnevezésű kezdeményezés , aminek akkor még csak a Trafóban induló rendezvénysorozatára hívtuk fel a figyelmet. Most már azonban a program egy másik vetülete is hírért kiált, ugyanis művészek kihívás formájában tesznek klímatudatos vállalásokat, és egymást kérik fel sorra, hogy tegyen mindenki ugyanígy. Peer Krisztián például azt vállalta, hogy nem vásárol többé műanyag csomagolású tejterméket, és ennek érdekében már talált is egy tehenekkel foglalkozó gazdát, aki segíthet neki. A kihíváshoz készült videókban verset is a költő.