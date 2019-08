Fenyő Miklós: Mindig azt éreztem, hogy divatban vagyok

Augusztus utolsó napján a Szigeten valószínűleg megint ragyognak a csillagok. S felragyog Fenyő Miklós is, aki ott hazai pályán játszik.

– Mikor volt az első margitszigeti Fenyő-koncert? – Még a múlt században. Kilencvenhétben. – Emlékszel az első számra? – Nem. Talán a Viva rock and roll volt. – Miért éppen az? – Mert azzal a címmel hirdettük a bulit. – Te találtad ki? – Tegeződünk? – Gyakorolok. Azt kérte a szerkesztő, ne játsszuk meg magunkat, azaz ne úgy írjam meg az interjút, mintha egy idegennel beszélgettem volna. Tehát tegezzelek a cikkben. – De mi magázódni szoktunk! – Azt ő nem tudhatja. Szóval, a tiéd volt az ötlet annak idején? – Nem, a menedzseremé. De nyomban ráéreztem: remek a gondolat. Már az első alkalommal mikrofonba mondtam, hogy igyekszem ebből hagyományt teremteni. – Elfogultság nélkül állíthatom, hogy sikerült. Ha jól számolom, a huszonharmadik Margitsziget-fesztivál következik. – Rosszul számolod: a huszonnegyedik. – Az hogy' van? – Két olyan esztendő is volt, amelynek során dupla koncertet adtam a szabadtéri színpadon. Az ezredforduló után viszont egy év kimaradt. – Miért? – Mert az egyik menedzseremtől már elbúcsúztam, a másik pedig még nem érkezett meg. – Lelki szemeimmel látom, amint a szigeti színpad hirdetőtáblájára kiteszik: „Menedzserváltás miatt az idei Fenyő-hangverseny elmarad.” – Nyilván nem tették ki. De ne vicceljük ezt el, mert komoly dologról van szó. A szigeti szabadtéri színpadon, ahol korábban csak a klasszikus muzsikának voltak tradíciói, én játszottam először rock and rollt. Mármint a kísérő zenekarom és én. Ez pedig nagyon fontos nekem. – Akár a Sziget? – Annak, aki a tizenharmadik kerületben élte gyerek- és ifjú korát, a Sziget különleges hely. – Annak is, aki a Szent István körút túloldalán, az ötödikben élte... – Nyilván. Szóval, a Sziget hallatlanul közel áll a szívemhez. Mondhatni, szívügyem. Már csak azért is, mert az első, ami a Szigettel kapcsolatban eszembe jut, az a szerelem. Tudok még sok mindent mondani a sportuszodától a Paláig, a Jászai Mari térről a Casino megállóhoz hajózó Hapci vagy Tudor motorostól az egykori Rózsakert étteremig, ahol Palkó Barna zenekara sorakozott fel a jellegzetes kottatartók mögött, hogy eljátssza a Tico-ticót vagy a Petite fleurt. Mindez külön-külön is maga a romantika, de összekötik valamennyit a csajok. Hiszen mindenhova miattuk jártunk. – Akkor stimmel az idei koncert címe: Csókkoktél. A szlogen csupán bemondás vagy létezik mindig valamilyen koncepció? – Annyiban feltétlenül van elképzelés, hogy a koncert egy részét a címnek rendelem alá. Most, azaz augusztus utolsó napján az első harmadban csakis olyan dalokat adunk elő, amelyekben benne van a csók. – A repertoár hogyan áll össze? – A számlistában legalább tíz hely foglalt, mert ha a legnagyobb slágereimet nem játszanám el, akkor becsapnám a közönséget. – Melyek azok, amelyeket nem lehet kihagyni? – Az első kettő a Csavard fel a szőnyeget és a Csókkirály. De ott van a Made in Hungaria is; abban az szólal meg, miként működöm együtt a publikummal. Megírásakor a közönség vezette a kezemet. S nem mulaszthatom el a Napfény a jégent sem. Arról már a komponálás idején éreztem, sláger lesz. A lemez a Rózsa Records gondozásában jelent meg, akárcsak Charlie első szólóalbuma. Kilencvennégyet írtunk, akkor volt a futball-vb Amerikában. Rózsa István kitalálta, hogy a meccsek szünetében egy-egy Charlie- és Fenyő-nóta szóljon a televízióban. Tőlem a Fiatal a nyárt választotta. Én meg azt mondtam, a Napfény a jégen jobb lesz. Akkoriban rövid ideig Budán laktam. S egy rózsadombi élelmiszerboltban egy úr megszólított: az az új szám a tévében nagyon jó. Mindjárt tudtam, hogy nekem lett igazam. – Már akkor is volt retróhullám? – Magam ilyesmit soha nem érzékeltem; én azt éreztem, hogy mindig divatban vagyok. A kilencvenes években épp olyan sikerem volt, mint a hatvanasokban. Hullámvölgyeim nekem is akadtak, naná. De azok nem ebből fakadtak. – A tíz kötelezőn kívül hány számból válogatsz a kűrhöz? – Nagyjából ezer dalom van, ezek közül négyszázat publikáltam. – S a többi? – Az most már alighanem ott marad a fiókban. Számításom szerint legföljebb ötnek akad némi esélye arra, hogy elővegyem. – Lesz ezúttal meglepetés? – Jó kérdés, mert amint erre válaszolok, máris lelövöm a poént. De mindegy: a Csókkoktél jegyében előadjuk Connie Francis dalát, az Everybody's Somebody's Foolt a magam szövegével, Csókolni csak szívvel szabad címmel. – Megkérdezhetem, hogy vagy? – Te igen. Ám ez olyan kérdés, amelyre nem érdemes válaszolni, a felelet ugyanis senkit nem érdekel. Aki felületesen arról érdeklődik, hogy vagy, azt teljességgel hidegen hagyja, mi van veled valójában. – Azért kérdem, mert kettőnél kicsit több esztendő múlt el azóta, hogy anyukád azt mondta a Csavard felről, hogy az egész jó, talán egy-két évig is sláger lehet. – Lekopogom, jól bírom a koncerteket fizikailag, torokkal és érzelmileg is. Egyrészt használ az adrenalin, másrészt működik a kölcsönhatás: minél jobban érzi magát a közönség, annál jobban érzem magam én. A környezet pedig inspirál arra, hogy valóban szórakoztassam, esetleg átszellemítsem a publikumot. Már az sem volt véletlen, hogy a Rock and roll party nagylemez borítófotója a Casinóban készült nyolcvanegyben. S a csillagok alatt koncertezni, az nem olyan, mint másutt. – Hol nincsenek csillagok? – De nekem azok a Szigetről jutnak az eszembe. Infó: "Csókkoktél" Fenyő Miklós koncert Margitszigeti Szabadtéri Színpad augusztus 31.