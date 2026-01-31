„Elillant a mentolillat, kihűlt a forró rágógumi, a hully-gully terepen ott áll mereven, limbópózban a csudi Rudi.” Így fagyott az emlékezetbe a vadregényes Rockandrollia 1995. szeptember 16-án. Akkor volt az első és utolsó Hungaria-koncert a Népstadionban.
Negyvenegy sláger születéstörténete és a magyar könnyűzene évtizedei egy szórakoztató kötetben.
Fenyő Miklós ma hetvenöt éves, noha negyedszázada a tévében többször fájdalommal tudatták, hogy meghalt.
Augusztus utolsó napján a Szigeten valószínűleg megint ragyognak a csillagok. S felragyog Fenyő Miklós is, aki ott hazai pályán játszik.
Ötvennégy éves lenne Flipper Öcsi. A nyolc évvel ezelőtt elhunyt népszerű énekesre születésnapján, május 29-én vasárnap a MOM Kulturális Központban koncerttel emlékeznek egykori zenésztársai, barátai.
Az immár hagyományosnak nevezhető év végi őrületre ezúttal is újult energiával és gőzerővel készül a rock’n’roll királya. A jól ismert dalok mellett, idén rendkívüli látványvilággal, díszletekkel és fénytechnikával varázsolják el a közönséget. A koncert műsorából nem maradnak ki a legnagyobb slágerek, mint a Rock and Roll Party, Hotel Menthol, Csókkirály, Limbó Hintó, Made in Hungária, és legyenek olyan dalok is, amelyeket más alkalommal nem énekel.
Nosztalgikus dalok garmadájára, a színes színpadi forgatagra épít a Madách Színház Tanulmány a nőkről című új produkciója. Egyik sláger követi a másikat, és köztük azért, a rend kedvéért, van egy kis darab.