Fenyő ünnep az Arénában

Az immár hagyományosnak nevezhető év végi őrületre ezúttal is újult energiával és gőzerővel készül a rock’n’roll királya. A jól ismert dalok mellett, idén rendkívüli látványvilággal, díszletekkel és fénytechnikával varázsolják el a közönséget. A koncert műsorából nem maradnak ki a legnagyobb slágerek, mint a Rock and Roll Party, Hotel Menthol, Csókkirály, Limbó Hintó, Made in Hungária, és legyenek olyan dalok is, amelyeket más alkalommal nem énekel.