329,20 forinton az euró

Tekintettel a piaci gázárak újbóli összeomlására és az ehhez képest méltánytalanul csekély összegű rezsiutalványra, az MSZP ismét 32 százalékos gázárcsökkentési javaslatot nyújt be a Parlamenthez.

Az MSZP még ma újra benyújtja a földgáz egyetemes szolgáltatás 32 százalékos, valamint a lakossági áram- és távhőtarifa 10-10 százalékos, október 1-i hatályú csökkentésére irányuló javaslatát az Országgyűlésnek – közölte Tóth Bertalan szocialista pártelnök néhány perce Facebook oldalán. Az ellenzéki politikus indokként többek között lapunk augusztus közepi tudósítására hivatkozik. Ebben felhívtuk a figyelmet arra, hogy miközben az európai tőzsdei gázárak az elmúlt egy év során harmadukra estek, a magyar lakossági gáztarifa továbbra is változatlan. Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője – amiként arra Tóth Bertalan is utal - piaci alapon akár 30-40 százalékos hazai lakossági gázárcsökkentést is lehetségesnek nevezett. Igaz, az elemző hozzátette, hogy a lakossági gázár nálunk nem piaci, hanem politikai alapú. A pártelnök posztjában idézi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal friss jelentését is. Eszerint júniusban tovább csökkentek az azonnali piaci árak. Nyugat-Európában a hónap utolsó hetében megawattóránként már 10 euró alá csökkent a másnapi gázár. Ehhez hasonló 2010. március óta nem történt. Június utolsó napjaiban már a hazai gáztőzsdén is 12 euró alatt kereskedtek – jegyzi meg a szakhivatal. A tőzsdén tehát nagyjából 33-37 forintba került egy köbméter földgáz – fejti ki Tóth Bertalan. A KSH szerint egy átlagos magyar felhasználó viszont ugyanezért 101 forintot fizet. 2014. április 1-je óta. Bár ez utóbbi árnak része a szállítási költség és Európa legmagasabb, 27 százalékos áfája is, ezzel együtt is bőven tudna árat csökkenteni a kormány. Nem rezsiutalványokkal, nem csak egyes csoportoknak, hanem a szolgáltatási ár csökkentésével és mindenkinek! Mindez csak akarat kérdése – írja a politikus. A kormány múlt hét végén bejelentett, nyugdíjasoknak szánt, 9 ezer forintos „rezsiutalványa” kapcsán Tóth Bertalan – mint írja, a félreértések elkerülése végett - megjegyzi: kifejezetten örül annak, ha egyes, a Fidesz által mostohán kezelt társadalmi csoportok segítséget kapnak a kormánytól, legyen az bármennyire is csekély. (Bár a tisztességes nyugdíjemelés jobb lenne.) Csak ne kezeljük úgy ezt a helyzetet, mintha Orbán éppen kegyet gyakorolna! - szögezi le. Tudjuk, hogy a Fidesz-kormány évek óta drágábban adja a lakossági gázt, a villanyt és a távhőt, mint amennyibe az kerül - fogalmaz Tóth Bertalan. Utal korábbi bejelentésére is, miszerint csak 2017-ben több mint 70 milliárd forinttal fizettek többet a fogyasztók annál, mint amennyiért a gázt az állami nagykereskedő beszerezte. A termék piaci ára 2014 óta a felére csökkent, és a kőolajat is 50-60 százalékkal olcsóbban lehet beszerezni. A magyar emberek mégis öt éve ugyanazt a drága tarifát fizetik, miközben az energetikai cégek profitja dagad – állapítja meg az ellenzéki honatya. Pedig Orbán Viktor korábban nonprofit energia szolgáltatást ígért! Csak emlékeztetőül: eddig arra hivatkozva költött a Fidesz ezermilliárd forintot az adófizetők pénzekből energetikai cégvásárlásokra, hogy a tulajdonosi pozícióin keresztül biztosítsa az olcsó árakat. Eme érvelés butaságáról most nem is beszélve – rögzíti Tóth Bertalan. Ma már a lakossági földgázszolgáltatás és a nagykereskedő is állami, illetve döntően ugyanez a helyzet a villamosenergia-szektorban is. Miért nem adja az állam olcsóbban a gázt és a villanyt? Miért nem akarja az állam így lenyomni az árakat? Miért nem akarja az állam érvényesíteni piaci helyzetét? Akár van árszabályozás, akár nincs, az állami cégek annyiért adhatják az energiát, amennyiért akarják! Úgy tűnik, a miniszterelnöknek a profit és az osztalék az energetikában is ugyanolyan fontos, mint a családi cégek, vagy a bankok esetében – fogalmaz Tóth Bertalan. Az árcsökkentés továbbra is indokolt lenne – állapítja meg mostani törvényjavaslatuk kapcsán a pártelnök. A Fidesz-kormány évek óta átveri az embereket a gázárral. Meddig hagyjuk? - teszi fel a kérdést.