Kegyeletsértő támadás a Szabadság téren

Kihirdették hétfőn a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait: az eljárás eredményeként több mint 6400-an kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben. Az Oktatási Hivatal (OH) az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy augusztus 7-éig 9299-en jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 6421-en kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben. A pótfelvételi eljárásban alapképzésre 4453, felsőoktatási szakképzésre 1049, osztatlan képzésre 469, mesterképzésre pedig 450 hallgatót vettek fel. A pótfelvételiben egy szakra és egy intézménybe lehetett jelentkezni, és jellemzően önköltséges képzésekből lehetett választani. A legnépszerűbb intézmény a Debreceni Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem volt. A legkedveltebb szakok a felvettek száma alapján: gazdálkodási és menedzsment, jogász, kereskedelem és marketing, gyógypedagógia, pénzügy- és számvitel. A most megállapított ponthatárok legalább olyan magasak, mint a július 24-én meghatározottak. Ha többen, illetve jobb felkészültségűek jelentkeztek egy képzésre, mint az általános eljárásban, akkor előfordulhat, hogy a pótfelvételi ponthatára meghaladja az általános eljárásét – írták. Az Oktatási Hivatal a jelentkezőket a döntésről sms-ben értesíti. A besorolási döntés az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető; erről az OH minden jelentkezőt e-mailben is tájékoztat. A felvett jelentkezők a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót felsőoktatási intézményüktől kapják majd meg.