Így emlékeztek George Floydra Budapesten - képgaléria

Több száz ember gyűlt össze vasárnap a fővárosban, az amerikai nagykövetség közelében, hogy a rendőri intézkedés közben megfojtott afroamerikai férfire, George Floydra emlékezzenek, a tragédiát felidézve pedig a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen tiltakozzanak. A résztvevők nagy többsége maszkot viselt, a megemlékezés pedig békés keretek között, zenék bejátszásával, rövid felszólalásokkal zajlott le; volt, aki azt hangsúlyozta, hogy nem a politikusok, hanem az emberi természet az ellenség, és a közösen felépített, romlott rendszert csak együtt tudjuk megváltoztatni. FOTÓK: ERDŐS DÉNES