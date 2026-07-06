A koncepciót – amelynek egy luxus-bevásárlóutca is része volt – azóta elvetették.
Tüntessék el végleg, maradjon inkább az eredeti helyén vagy szállítsák el máshova? A történelemhamisítónak tartott Szabadság téri német megszállási emlékmű máig borzolja a kedélyeket, arról viszont a tiltakozók körében sincs egyetértés, milyen sorsot szánnak a szobornak.
Hadházy Ákos és Karácsony Gergely is a kormány által szándékosan elhanyagolt problémára hívja fel a figyelmet, és arra buzdítanak, hogy vegyenek részt a demonstráción.
A Gránit Alapkezelő közölte, az igazi út csak most kezdődik az épület új funkciójának megtalálásával és megtervezésével, valamint a felújítás kivitelezésével.
A rendszer sokáig fog még tartani, de örökké semmi se tart. Ez a fasisztoid rendszer se lesz örök – jelentette ki Ungváry Rudolf író a német megszállási emlékműnél tartott évfordulós rendezvényen.
A párt főpolgármester-helyettese szerint ki kell mondani, hogy sokak érzelmeit sérti ennek az emlékműnek az egyoldalúsága.
A párt szerint az emlékmű hazug, mivel felszabadítóként mutatja meg a szovjet megszállókat.
A szervezők azt remélik, hogy júliusban a „Karmelita-kolostor ura” is kifüggeszti erkélyére a szivárványzászlót.
Ma Fischer Ádám karmester közös éneklésre invitálta az embereket a budapesti Szabadság térre. A német megszállás áldozatainak emlékműve elé a szervezők uniós zászlót feszítettek ki.
Több száz ember gyűlt össze vasárnap a fővárosban, az amerikai nagykövetség közelében, hogy a rendőri intézkedés közben megfojtott afroamerikai férfire, George Floydra emlékezzenek, a tragédiát felidézve pedig a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen tiltakozzanak. A résztvevők nagy többsége maszkot viselt, a megemlékezés pedig békés keretek között, zenék bejátszásával, rövid felszólalásokkal zajlott le; volt, aki azt hangsúlyozta, hogy nem a politikusok, hanem az emberi természet az ellenség, és a közösen felépített, romlott rendszert csak együtt tudjuk megváltoztatni. FOTÓK: ERDŐS DÉNES
A rasszizmus és a rendőri erőszak ellen vonultak fel vasárnap délután Budapesten, az eseményt maroknyi ellentüntető próbálta megzavarni.
A tudatlanság egyenlő a rabszolgasággal – idézte a száz évvel ezelőtt meggyilkolt Somogyi Béla, a Népszava felelős szerkesztője egyik megállapítását Kopcsik István, a Történelemtanárok Egyletének alelnöke.
Újabb támadás érte a vészkorszak áldozatainak emlékére, a történelemhamisítás ellen emelt civil emlékhelyet. Rövid időn belül már harmadszor.
Barbár módon megrongálták a holokauszt áldozataira emlékező civil kegyeleti helyet – egy héten belül már másodszor.
Mi lesz veled, Gábriel? Az ellenzéki pártok egy része mindenképpen eltüntetné a Szabadság térről a megszállási emlékművet, másik része inkább népszavazást írna ki. A fő képre kattintva galéria nyílik! Fotók: Vajda József.
Mégsem lesz emlékműve a „szovjet megszállás áldozatainak” a Szabadság téren. A kormány által támogatott tervet fideszesek fúrták meg.
Miközben a fideszes Menczer Erzsébet szerint folynak az egyeztetések az önkormányzattal a Szabadság térre szánt szovjet megszállási emlékműről, az ugyancsak fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester azt közölte, hogy hivatalos kérés még nem érkezett, ezért egyelőre nincs is miről egyeztetni.
Csaknem félmilliárd forintból épül obeliszk a Szabadság téren a „szovjet megszállás áldozatainak” emlékére. A történészek megosztottak. Szakály Sándor például támogatja a szoborállítást, Karsai Lászlónak viszont elege van az utóbbi évtizedek történelmi köztérszennyezéséből.
A Gulág Emlékbizottság jóváhagyta a pályázatot, megközelítőleg félmilliárd forint jut a Szabadság térre szánt szovjet megszállási emlékműre. Meglepődnénk, ha Orbán Viktor ezzel a hírrel szeretne kedveskedni a Budapestre látogató Vlagyimir Putyinnak.
Nagyjából százan, többnyire nyugdíjasok gyűltek össze péntek délután 5 órára, a budapesti Szabadság térre, hogy az '56 Lángja Alapítvány felhívására megünnepeljék Donald Trump megválasztott amerikai elnök hivatalos beiktatását.
Fischer Ádám karmester tegnap este ötödik alkalommal hívta közös éneklésre a közönséget a Szabadság téri szökőkútnál. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
Két éve, 2014. március 23-án szerveztek először tiltakozást az akkor még csak tervezett, Szabadság téri megszállási emlékmű ellen az Eleven Emlékmű nevű csoport tagjai. Az évforduló alkalmából "A Szabadság tér fantomja - két év után leleplezzük" címmel flashmobot hirdettek mára a budapesti Szabadság térre. Rényi András művészettörténész szerint döbbenetes, hogy a város közepén, 230 millióból áll egy "valami", amit azóta se látogatott meg egyetlen kormánypárti politikus sem.
A rendőrség vizsgálja a Szabadság téri vasárnapi megmozdulás körülményeit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Jobbikosok a Szabadság térre vonultak, hogy szétverjék a szovjet emlékművet, az akció nem jött össze, Novákot rendőrök teperték le.
Egy hatalmas obeliszkről álmodik a Gulág Emlékbizottság, amely a Szabadság téren szolgálna mementóként a második világháború után Szovjetunióba hurcoltak emlékének - derült ki tegnap az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által rendezett, a szovjet megszállás áldozatainak emlékművével kapcsolatos, nyilvános szakértői pódiumbeszélgetésen. Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (SZORAKÉSZ) elnöke osztotta meg elképzeléseiket, konkrétan azt is, hogy az obeliszk négy oldalán az "elhurcolási formák" - így a svábok, a hadifoglyok, a civil munkaszolgálatosok, valamint a politikai elítéltek - külön-külön jelenhetnének meg, s hogy az emlékművön lenne még egy Nagy-Magyarország térkép is, amelyen bejelölnék az összes települést, ahonnan a kommunizmus áldozatait elhurcolták.