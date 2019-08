Átruházható a nyugdíjasok rezsiutalványa

A 9 ezer forintos rezsiutalvány nem lesz névre szóló, így az bármely magánszemély áram- és gázszámlája csökkentéséhez felhasználható. Az élő megjelenés nem kerülhető meg.

A szeptemberben érkező, háromszor 3 ezer forint címletű rezsiutalvány bárkinek átadható, aki azt a címlet erejéig felhasználhatja saját áram- és gázszámlája mérséklésére – tudtuk meg (állampolgárként érdeklődve) a kormány és a szolgáltatók ügyfélszolgálatain. Lapunk hivatalos körkérdésére ugyanakkor az érintett tárcák, illetve cégek közül egyedül – az eddig igen hallgatag – nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (nvtnm) stábja küldött érdemi választ. (Rajtuk kívül az Elmű-ÉMÁSZ biztosított afelől, hogy követik a szabályokat.) A rendeletben is felajánlott 1818-as kormányzati tájékoztató vonalon, illetve a találomra felhívott Nemzeti Közműveknél (NKM) minden kérdésünkre részletes és készséges válaszokat kaptunk. A nyugdíjasok rezsiutalványa nem névre szól, ezért azzal „hozzátartozóikat is segíthetik” – fogalmazott az nvtnm illetékese. Valójában ugyanakkor bármely jogosult bárkinek átadhatja az íveket. Ez különösen ama tömegek számára megoldás, akiknek nincs a saját nevükön semmilyen áram- vagy gázóra. E tekintetben a rendszert az ügyfélszolgálatosok a már kivezetett Erzsébet-utalványokhoz hasonlították. A három darab 3 ezer forintos utalvány bármilyen összetételben, de csak a címletnél nagyobb tartozás kiegyenlítésére használható fel, jövő év március 31-ig. Készpénzre az ív semmilyen módon nem váltható – szögezi le az nvtnm. Azt azonban nem cáfolta senki, hogy a szabályok mégis könnyen kijátszhatók: az ívek egyszerű eladásának, avagy bármely más célú felhasználásának, ha ebben a másik fél is partner, nincs gyakorlati akadálya. Annak kapcsán, hogy a rezsiutalvány érvényesítéséhez feltétlenül szükséges-e valahol a személyes megjelenés, az 1818 ügyfélszolgálatosa a cégekhez irányított bennünket, mondván, ebben a szolgáltatóknak lehet bizonyos mozgásterük. Az NKM-nél ugyanakkor tisztázták: legalább egy alkalommal egy érintett személyes megjelenése feltétlen szükséges a kedvezmény levonásához. Míg a postán nem vizsgálják a befizető személyazonosságát, az ügyfélszolgálaton csak a mérő tulajdonosa, avagy annak hivatalos megbízottja érvényesítheti az adott fogyasztási helyre az utalványt. Az NKM vonalán elismerték, hogy a rezsit csoportos beszedési megbízással, átutalással, bankkártyával fizetők esetében ez utóbbi az egyetlen megoldás a kedvezmény érvényesítésére. Az nvtnm-től ennek kapcsán annyit jegyeztek meg, hogy a szolgáltatónak az átadás után 15 napja van az átvezetésre. Kérdéseinkre a miniszter részéről közölték: a külföldön élő jogosultak – honi meghatalmazott híján – ottani lakhelyükön, míg a hajléktalanok az általuk bejelentett címen kapják meg a dokumentumot. Az ügyfélszolgálatokon azt is megerősítették, hogy az ív csak magánszemélyek számlájának csökkentésére használható fel. Így azokat sem cégeknek, sem intézményeknek, sem például civil szervezeteknek vagy egyházaknak nem érdemes átadni. Arra a kérdésre, hogy várhatóan a jogosult háztartások hány százaléka nem tud majd élni a lehetőséggel, az nvtnm-nél úgy vélték: kevés az olyan ingatlan Magyarországon, ahol ne lenne bekötve valamely közműszolgáltató. Arra, hogy a 9 ezer forintos utalványok érvényesítése mekkora ügyviteli többletköltséget okoz az államigazgatásnak és a szolgáltatóknak, nem kaptunk választ.