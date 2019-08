Új kormánypárti hetilap indul

Lapunk információi szerint hamarosan, akár már heteken belül megjelenhet az újság.

Már a 2018-as országgyűlési választások után felröppentek hírek arról, hogy hetilapot indít a Mandiner.hu, de a portál eddig maradt csak az online felületen: lapunk információi szerint azonban hamarosan, akár már heteken belül megjelenhet az újság is. Úgy tudjuk, hogy a magát „konzervatív értékrendűnek” meghatározó hírportál szerkesztőségét több körben is bővítették az elmúlt hónapokban, ez lehet az alapja a leendő hetilapot készítő gárdának.

Megkerestük Kereki Gergőt, a Mandiner főszerkesztő-helyettesét – akinek neve forrásaink szerint az új lap főszerkesztőjeként is felmerült –, hogy megtudjuk, megjelenik-e a közeli jövőben a Mandiner nyomtatott változata. Arra is kíváncsiak voltunk, felállt-e már az új szerkesztőség, s hány tagja lesz. Ki adja ki, ki finanszírozza majd a lapot? Érdeklődésünkre Kereki Gergő csak annyit válaszolt: ő főszerkesztő-helyettesként dolgozik majd az új lapnál, a további részletekről pedig a Mandiner oldalán adnak majd tájékoztatást. A Mandiner.hu a Fidelitas lapjaként 1999-ben indult Utolsó Figyelmeztetés – ismertebb nevén: UFI – utódjaként jött létre, elsősorban a párthoz lazábban kötődő fiatal értelmiségiek, majd konzervatív újságírók írtak az oldalra. Bár a hangvétel konzervatív volt, a Mandineren sokáig rendszeresen megjelentek a Fidesszel és a kormánnyal szemben kritikus írások is. Ez a helyzet változott meg, amikor Tombor András 2017-ben megvette a kiadót, majd a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) megalakulásakor, tavaly decemberben a Mandiner formálisan is a már egységes kormánypárti médiabirodalom része lett. Lapunk már tavaly írt arról, hogy tervezik egy hetilap kiadását. Rajcsányi Gellért, a Mandiner.hu főszerkesztője akkor megkeresésünkre csak annyit mondott, szeretnék elindítani a nyomtatott hetilapot, de még nincs pontos terv és forrás. Most információink szerint végül Mandiner címen indul újra a nyomtatott hetilap. Kerestük az ügyben Rajcsányi Gellértet is, de cikkünk megjelenéséig nem értük el.