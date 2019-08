A postás, a villanyszerelő és James Bond

Három, szinte teljesen ismeretlen jelölt is bejelentkezett Budapest vezetéséért. Önbizalomból és víziókból nincs hiány, támogató viszont egyelőre nem sok akadt.

Az önkormányzati választás esetében nem jár állami támogatás, így egyelőre csak elvétve találkozni olyan jelöltekkel, akik háttér és valós támogatottság nélkül vágnak neki a kampánynak. Három szinte teljesen ismeretlen férfi ugyanakkor mégis bejelentkezett Budapest vezetéséért: Ács László, Révész Ferenc és Schlagmüller Gábor.

A legismertebb közülük talán Ács László, aki a Zöldek Pártja nevezetű – kamuszervezetnek tűnő – formációt vezeti. – A semmiből felépítettem négy piacvezető céget, volt bankom és számtalan méretű cégem. Aztán mindent elvettek tőlem. Közben kaptam a pofonokat, és figyelmeztettek, hogy ne ellenkezzek, mert mögöttük áll a legizmosabb maffia, az állam – mutatta be magát a Népszavának az aspiráns, hozzátéve, a Fidesz és az MSZP-kormány is kitolt vele. Hat gyermeke van, a középiskolában pedig – állítása szerint – James Bondnak hívták, 180 centis magassága és kigyúrt teste miatt. Azért akar indulni a főpolgármesterségért, mert bár próbálták "minden eszközzel ellehetetleníteni", de ő csak azért sem adja fel. Révész Ferenc 61 éves villanyszerelő, akinek a Facebook-profilján számos poszt arról szól, hogy egy fényképet közöl kampánypultjáról - emberek nélkül. – Egyedül vagyok, nincs aki fotózzon – magyarázza kérdésünkre akcióját, a fővárosi Blaha Lujza téri aluljáróban. Révészhez valóban kevesen mennek oda, bár ottjártunkkor egy idősebb asszony megpróbált érdeklődni a jelölttől. – Most várjon egy picit interjút adok, jöjjön vissza később – közölte vele a főpolgármester-aspiráns. Révésznek egyébként felnőtt gyermekei vannak, és „nap mint nap találkozik azokkal a gondokkal, amelyeket minden budapesti polgártársra is tapasztal”. Révész – elmondása szerint – nemzeti érzelmű és Budapestet az erkölcs, a jog és a tisztesség alapján vezetné. Első lépésként visszanevezné a várost Budapest Székesfővárosra. Felülvizsgálná a kerületek határait, és azokat a közterületeket, amelyek „népbiztosok, az 1956-os szabadságharcot megtagadó művészek, a népköztársaságot kiszolgáló színészek és sportolók, díszpolgárok, ügynökök nevét viselik”. A születése óta Budapesten élő Schlagmüller Gábor negyven éve dolgozik postásként. Iskolázottsága közlése szerint „sajnos alacsony”, de ezt próbálja figyelmen kívül hagyni. A főnökei egyébként megmondták neki, hogy postásként nem gyűjthet ajánlásokat, de szabadidejében ráfekszik majd erre is. Kiforrott programmal még nem rendelkezik, de azt leszögezte, hogy a levegő a legfontosabb. – Minden média azt harsogja, elfogy a víz, nos ez így nem igaz. Amennyit veszítünk a légkörön keresztül, körülbelül annyi jön a világűrből, persze az ember képes bármire, talán még ezt az egyensúlyt is felboríthatja, de szerencsére még nem tartunk ott – jelezte a főpolgármester-jelölt. Schlagmüller Gábor egyébként a csaknem 120 ezer taggal bíró Budapest régi képeken nevezetű Facebook-csoport alapítója.