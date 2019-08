Amerikai tagállamok pert indítottak a Trump-kormány ellen a fiatalkorú migránsok fogva tartása miatt

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy Macron személyes politikai tőkét akarjon kovácsolni az erdőtüzek által okozott „nemzetközi válság” ügyével.

Jair Bolsonaro brazil elnök egy keddi Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette mindezt az után, hogy Emmanuel Macron francia elnök bejelentette:



Az elnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy – mint azt korábbi megnyilatkozásaiban már kifejtette – Macron személyes politikai tőkét akarjon kovácsolni az erdőtüzek által okozott „nemzetközi válság” ügyével. Bolsonaro szerint



A brazil államfő ehelyett regionális megoldást szorgalmazott. Hozzátette: beszélt Iván Duque kolumbiai elnökkel arról, hogy szükség van arra, hogy az Amazonas-medencében fekvő legtöbb ország közös tervet dolgozzon ki „szuverenitásunk és természeti kincseink védelmének szavatolásáért”. A francia elnök keményen visszavágott Bolsonarónak, akivel az elmúlt napokban többször is összeszólalkozott az ügy miatt. „Bolsonaro nem mondott nekem igazat” az esőerdőre vonatkozó terveivel kapcsolatban a júniusi G20-csúcstalálkozón, amely az EU és a Mercosur – a Dél-amerikai Közös Piac – közötti kereskedelmi megállapodás jóváhagyásához vezetett – mondta. Párizs szerint a brazil Amazonasban uralkodó helyzet miatt ellenezni fogja az egyezményt. A francia államfő Sebastian Pinera chilei államfő társaságában bejelentette: az Amazonasra vonatkozó kezdeményezést fognak beterjeszteni az ENSZ Közgyűlésében a régió „összes országával együtt”. Mint jelezte, az indítvány újraerdősítési intézkedéseket foglalna magában, akárcsak „a helyi lakosságok jóváhagyásával és érdekében végrehajtandó konkrét projekteket a fenntartható fejlődés és az ökológiai mezőgazdaság érdekében”. Macron korábban azt is mondta: Franciaország – amely Francia Guyana által szintén amazonasi országnak számít – katonai eszközöket bocsát rendelkezésre a tűz oltásához. A francia köztársasági elnök a G7 biarritzi csúcstalálkozóján hétfőn jelentette be, hogy az országcsoport tagjai 20 millió dolláros (csaknem hatmilliárd forintnak megfelelő) azonnali segélyt nyújtanak az Amazonas-medencében fekvő országoknak az erdőtüzek megfékezésére, illetve hosszú távú globális projektet kezdeményeznek az amazóniai esőerdő védelmére. Macron elmondta: az Egyesült Államok is támogatja a közös kezdeményezést, ő maga hosszú beszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel az amazóniai erdőtüzekről. A francia elnök szerint Trump csupán azért nem vett részt a csúcstalálkozó biodiverzitással foglalkozó ülésén, mert kétoldalú találkozója volt. A francia elnök figyelmeztetett: a bolygó „legfőbb tüdejének” elvesztése komoly gondot jelentene a világnak.