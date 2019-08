Szabad szemmel: Orbán egy hűséges rabbi segítségében bízik

Nemzetközi sajtószemle, 2019. augusztus 27.

Az újság igen hasznosnak tartja Simonyi András most megjelent könyvét abból a szempontból, hogy bárki könnyebben megértse, miként jutottak el a volt szocialista államok a mostani külön úthoz. A volt NATO- és amerikai nagykövet azt írta meg, hogy az általa imádott rockzene miként segített megrendíteni a korábbi rendszert. Azóta azonban a térségben már elszállt a derűlátás, átadta helyét a demokratikus visszalépésnek. De érdemes felidézni a kommunizmus árnyékát és időnként zaklatott kapcsolatát a Nyugattal, mert abból sok következtetést le lehet vonni a mára nézve. A recenzió kitér arra, hogy Simonyi már azelőtt kivált a diplomáciai szolgálatból, hogy Orbán visszatért volna a hatalomba. A miniszterelnök alatt Magyarország fokozta a sajtó és az igazságszolgáltatás ellenőrzését, és próbálja átvenni a kutató intézeteket is. A kötet arra emlékeztet, hogy nem szabad biztosra venni a szabadságot.

A Magyar Nemzeti Bank visszautasítja, hogy legutóbbi kötvényvásárlási programja a kormány iparpolitikáját szolgálná, szerinte az az intézmény pénzpolitikájának szerves része. Így abba beletartozik az is, hogy a cégek által kibocsátott értékpapírok megvételével az MNB forráshoz juttassa az érintett vállalatokat. Ez ugyanis segíthet elérni az inflációs célokat. A Növekedési Kötvényprogram pontosan ezt kettős megfontolást tartja szem előtt. Ennek megfelelően számára teljesen közömbös, hogy ki a tulajdonos, melyik ágazatról van szó és mekkora az adott cég, vagyis teljesen versenysemleges. Az állásfoglalás arra is rámutat, hogy az egész konstrukció nagy mértékben igazodik az Európai Központi Bank hasonló programjához. Ideértve, hogy olyan vállalkozásokra is kiterjedhet, amelyek kockázati minősítése rosszabb, mint az országé, de a bankok számára még hitelképesek. A jegybank elismeri, hogy itt egy unortodox eszközről van szó, de fenntartja, hogy az a hagyományos módszerekkel együtt a piaci likviditás helyreállítását célozza meg.

Az ügyvezető román miniszterelnöknek 45 napja van, hogy bizalmi szavazást kérjen, ez idő alatt új minisztereket kell találnia a koalíciós partner, liberális ALDE kiválása miatt megürült 3 posztra. Ily módon most valószínűleg megpróbálja bevonni a kabinetbe az RMDSZ-t is. Az eddigi kormány azért bukott meg, vagyis nagyobbik ereje, a Szociáldemokrata Párt azért szorult kisebbségbe, mivel szövetségese felsült azzal a próbálkozással, hogy saját elnöke, Tariceanu legyen az egyetlen ellenjelölt a novemberi államfőválasztáson. A PSD ehelyett éppen a miniszterelnököt, Dancilát választotta, hogy az szálljon ringbe Johannis ellen. Az új helyzetben az volna kézenfekvő, hogy idő előtt urnákhoz hívják a szavazópolgárokat, ám mivel már csak egy év van hátra a választásig, a megosztott ellenzék alighanem megpróbálja kitölteni az addig hátralévő időt. Az összefoglaló emlékeztet arra, hogy az EU és az USA erősen bírálta a román kormányt, amiért az igazságszolgáltatás folyamatban lévő átalakítása a jogállamot fenyegeti, ugyanakkor felvizezi a korrupció elleni harcot. Mindenesetre a PSD-nek most 25 hely kell a parlamenti többséghez, ami megnehezítheti a törvények elfogadását. A párt egyébként már a májusi EP-választáson elvesztette támogatóinak csaknem a felét, az ALDE pedig be sem jutott, ami azt jelenti, hogy a románok benyújtották nekik a számlát.