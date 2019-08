Orbánék úgy megvédik a családokat, hogy még kevesebb gyerek született az első félévben

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas tagozata nagyon felháborodott a kormány könyöradományán.

Végtelenül megalázónak és igazságtalannak is tartja a nyugdíjasoknak szánt 9 ezer forintos rezsiutalványt a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas tagozata. Az egyeztetés nélküli, hirtelen ötlettel a kormány egyértelmű szándéka az idős emberek szavazatának megvásárlása az őszi önkormányzati választásokra. Felháborító, hogy a hatalom képviselői mindössze ennyire értékelik, sőt kihasználják az életük nagy részét tisztességben ledolgozott embereket – szögezi le a tagozat elnöke, Juhász László. Nagyot tévednek, akik úgy gondolják, hogy a nyugdíjasokat meg lehet vásárolni az őszi önkormányzati választásokra időzített megalázó, 9 ezer forintos rezsiutalvánnyal – háborog Juhász László, aki felhívja a figyelmet: azért, mert valaki idős, még nem ment el az esze. Vagyis az érintettek pontosan tudják, hogy éppen a szavazatukat készül megvásárolni a kormány a jól időzített rezsimorzsával. Ráadásul a rendszer végtelenül igazságtalan is, mert a pénzt azok a kiemelkedően jómódban élők is megkapják, akiknek ez legfeljebb a kerti medencéjük fűtésének egynapos költsége, miközben a nagyon sokan végtelen szegénységben, szinte már nyomorban élnek. Nekik természetesen minden fillér jól jön, s éppen erre játszik a kormány – véli Juhász. A tagozat vezetője arra is felhívja a figyelmet, hogy már nemcsak a bérektől szakadtak le vészesen a nyugdíjak, hanem a nyugdíjak között is egyre nagyobbra szakadék. Azok, akik most vonulnak vissza, lényegesen több nyugdíjat kapnak, mint az ugyanolyan beosztásból, azonos évek ledolgozása után, de évekkel ezelőtt nyugdíjazott emberek – magyarázza.