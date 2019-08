A KFC tényleg komolyan gondolja a növényből készült "csirkefalatkákat"

És csirkeszárnyakból is készítenének húsmentes változatot.

A KFC annak érdekében, hogy a húsfogyasztást mellőző emberekhez is elérjen, egy olyan vállalattal dolgozik együtt, ami húspótló készítményeket gyárt - írja a Guardian . A hagyományosan titkos recept alapján fűszerezett csirkehúst árusító gyorsétterem-lánc „csirkefalatkákat” és „csirkeszárnyakat” is készít növényi alapanyagokból. Ezek a változatok a KFC védjegyének számító piros csomagolás helyett zöld csomagolást kapnak majd, hasonlóan a nálunk is kapható, halloumival (magas olvadáspontú, grillezhető, pirítható sajt) készült termékekhez. Azonban az étteremlánc szlogenje a KFC szerint ezekre a termékekre is érvényes: finger lickin' good, vagyis mind a tíz ujját megnyalja az ember utánuk. Az új termékek tesztelése során ingyenes mintákat adnak ki a vendégeknek. Kevin Hochman, a KFC US vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy nagy feladattal állnak majd szemben a tesztelők, szerinte ugyanis nehéz megmondani a termékről, hogy nem húsból készült. A KFC nem az egyetlen gyorsétterem-lánc, ami keresi a húsmentes fogyasztók kegyeit, a Burger King egy másik, szintén húspótló készítményeket gyártó vállalattal közösen készítette el a hús nélküli Whoppert.