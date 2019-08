Hálószobatitkokat is kifecsegnek péntek éjjel az Állatkertek Éjszakáján

A nyár utolsó péntek estéjén országszerte tizenkét település tizenhárom állatkertjében, vadasparkjában állatos bemutatóhelyén tartják idei, nyolcadik Állatkertek Éjszakáját.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahol 2012-ben rendezték meg először az éjjeli eseményt, este 7-től éjfélig várják a látogatókat. A programokról szóló közlemény szerint az épületekre, a sziklafelszínre és a fák lombkoronájára vetített fényfestés mellett a Főkapunál filmvetítés és arcfestés és a QuartzBox homok- és festékanimáció vetítés is lesz. Az Ausztrálháznál közelről lehet majd ismerkedni a cukormókussal, a kuszkusszal és a szakállas agámával. A Pálmaházban az est folyamán kétszer is lesz trópusi vihar, a tóparti sétányon pedig a csillagos ég látnivalóival lehet majd ismerkedni avatott csillagászok, és persze teleszkóp segítségével. Lesz jégszobrász bemutató és fénytánc, illetve többféle zenés program, többek között a Kistehén zenekar fellépésével.

Rengeteg állatbemutató, látványetetés és tréning is lesz, így például oroszlánfóka tréning esti kivilágításban, elefánttréning, zsiráf és orrszarvú etetés, sőt, látványetetést tartanak a cebui disznóknál, a komodói sárkányoknál, az aldabrai óriásteknősöknél és a kis tigrispitonoknál is. Több helyszínen lesz „éjszakai TAPI-ZOO”, ahol tapintható „állati alkatrészeket”, madártojásokat, különleges állatcsontokat vehetnek kézbe a látogatók. A Nagyszikla belsejében található Varázshegyben a denevéretetés és -bemutató, illetve „Állatok akcióban” etológiai bemutató mellett a hatlábúak birodalmával, valamint a levélvágó hangyákkal is meg lehet majd ismerkedni, sőt, egy tematikus program keretében még az állatvilág „hálószobatitkait” is kifecsegik az állatkerti munkatársak. A Hetedhét Palota tematikus játszóházban pedig barátságos nyuszik, bőrevő halak, és egy izgalmas bátorságpróba várja majd az érdeklődőket - derül ki a programismertetőből.

Az elmúlt évekhez képest újdonság, hogy jegyeket – közkívánatra – korlátozott, limitált számban lehet majd váltani. Ezért a szervezők azt javasolják, hogy ne hagyják a jegyek megváltását az utolsó pillanatra, ráadásul, mint írják: az elővételes jegyek olcsóbbak is. Idén is lehet kombinált jegyet váltani, amely a Fővárosi Állat- és Növénykert mellett a Budakeszi Vadasparkba és a Tropicariumba is érvényes. Utóbbi két helyszínen ezt az Állatkertek Éjszakáját követő két hétvégi napon is fel lehet használni.