Karácsonynak is megvannak az ajánlásai

Miközben a képviselői- vagy polgármesteri posztra vágyók javában gyűjtik az aláírásokat, több városban és jobb- meg baloldalon is dúlnak még belharcok.

A kormánypárti Tarlós István után az ellenzék főpolgármester-jelöltjének, Karácsony Gergelynek is megvan az októberi választáson való induláshoz szükséges ötezer ajánlása – értesült a Népszava. Karácsony pénteken adja le a szignókat a választási irodának, úgy tudjuk az ötezres minimumnál jóval többet sikerült gyűjtenie szombat óta. Mint ismert, a kormánypárti Tarlós már hétfőn leadta tizenkétezer ajánlását. Miközben országszerte halmozzák a szignókat, addig több helyen még heves hatalmi harcok előzik meg azt, hogy ki legyen az induló. Hatvanban például mind a bal, mind a jobb oldalon hatalmas repedések támadtak. Kilépett pártjából és minden ott betöltött tisztségéről lemondott Érsek Zsolt, az MSZP Heves megyei elnöke, a szocialisták hatvani szervezetének egyik alapító tagja, aki 16 éven át volt egyéni országgyűlési képviselő és nyolc évig hatvani városvezető. Azt tervezte, idén MSZP színekben újra megméretteti magát polgármesterjelöltként. Egy, a Závecz Research által készített közvélemény-kutatás szerint nem is indult volna rossz pozícióból: elfogadottsága a jelenlegi – korábban fideszes, most pedig egy civil egyesület által támogatott – polgármester után a második legerősebb a városban. Érsek azt követően döntött a kilépésről, hogy pártja az ellenzéki összefogás jegyében egy másik jelölt, az Együtt Hatvanért Egyesület képviseletében ringbe szálló Palik Józsefné mögé állt be. Érsek lapunknak azt mondta: fontolgatja, hogy civil támogatással, baloldali értékeket képviselve ringbe száll a városvezetői posztért. A Zagyva-parti városban kormánypárti oldalon is bonyolódik a választási képlet. Itt évek óta nagy csata zajlik a háttérben a korábban fideszes színekben megválasztott Horváth Richárd és Szabó Zsolt fejlesztési államtitkár között. Utóbbi ugyanis azt követően is a város vezetőjeként viselkedett, hogy már nem ő ült ebben a székben, utódja azonban egy év után ledobta magáról a bábu szerepét, és nyíltan tengelyt akasztott az államtitkárral – kirúgta például azt a kabinetvezetőt, akit Szabó ültetett a fejére. Sokan ennek a rossz viszonynak tulajdonítják, hogy Hatvan hiába írt jó pályázatokat, rendre elbukta a fejlesztési forrásokat – emiatt korábban Lázár János nyíltan is bírálta az államtitkárt, sejtetve, hogy az ő keze van ezekben az ügyletekben. Noha a Fidesz-KDNP oldaláról Lázáron kívül többen is szimpatizáltak a hatvani pártszervezetből időközben kizáratott Horváth Szilárddal, mégsem álltak be mögé. Helyette a kormánypárt azt a Gál Erzsébetet indítja, aki Szabó Zsolt gazdasági főtanácsadója volt annak polgármestersége idején. Ő rögvest be is jelentette, hogy mivel kiváló munkakapcsolat alakult ki közöttük, megválasztása esetén az országgyűlési képviselő segítségével ismét fejlődő pályára állíthatják Hatvant. Horváth Richárd így egy civil szervezet jelöltjelként indul a polgármesteri posztért.

Nemcsak Hatvanban, Debrecenben is akadtak feszültségek. Országos megütközést váltott ki, amikor kiderült, hogy a Momentum és az LMP támogatásával indulhat Debrecenben a jobbikos Kulcsár Gergely. Az egykori parlamenti képviselő ugyanis korábban azzal vált ismertté, hogy beleköpött a holokauszt áldozatainak a Duna-parton emlékül állított cipőkbe. Hétfőn még úgy tűnt, a Momentumban hisznek Kulcsár változásában, azonban kedden már bejelentették: a Jobbikkal egyeztetve felkérik a politikust, lépjen vissza a jelöltségtől. Kulcsár ezt meg is tette. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke elnézést kért: „Csalódást okoztunk egy olyan ember támogatásával, aki szégyenteli módon viselkedett.”