Akár 35 fokot is mérhetünk szerdán, de többfelé továbbra is lehetnek zivatarok

Harmincegy településen kezdi el a belügy az elmaradott, főként roma közösségek integrálását, ami korábban az Emmi feladata lett volna.



Az állam egyedül nem tudja, a roma közösségek pedig egyedül nem képesek megvalósítani a felzárkózást, ezért együtt kell működni – mondta Pintér Sándor belügyminiszter kedden Tiszaburán, egy önkormányzati vezetőknek tartott tájékoztatón. Az eseményen 31 település polgármestere vett részt, akik az idei évben, elsőként vesznek részt a Belügyminisztérium „Felzárkózó települések” nevű, hosszú távú programjában – írja az MTI. Lapunk már beszámol t a felzárkóztatási projektről, mely kapcsán Pintér Tiszaburán elmondta, keretein belül összesen 300 nehéz helyzetű település kap segítséget. A programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálja, a végrehajtásban a nagy egyházi karitatív szervezetek és a településeken dolgozó civil szervezetek is részt vesznek.

Pintér Sándor megemlítette azt a meglepetésként valószínűleg senkit sem érő tényt, hogy a romák ma is gazdasági nehézségekkel és előítéletekkel küzdenek – bár számos kísérlet történt, nem valósult meg az integrációjuk, teljes beilleszkedésük a társadalomba. „Előrelépés volt, de áttörés nem” – mondta a belügyminiszter, aki szerint a romák leszakadása ma is jelentős a tanulás, képzettség, az egészségi állapot, valamint a jövedelmek területén. A kormány egyértelmű álláspontja, hogy nem fogadható el ez a különbség – tette hozzá.

Az hamar egyértelművé vált, hogy a problémákat egyszerre, egy ütemben az egész ország területén nem tudják megoldani, ezért kísérleti programokat hoznak létre – ezekben kap támogatást az idén érintett 31 település is. Pintér abban bízik, hogy az elért eredmények az ország más területein is például szolgálhatnak, beszámolójában pedig kiemelt célnak nevezte a teljes foglalkoztatás elérését is.