Még tovább faragják Kásler minisztériumát

Két államtitkárságot és három közalapítványt vettek el egy hét alatt a Kásler Miklós vezette Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi) és a tárca „faragásának” még nincs vége.

Mint azt a Népszava megtudta, Kásler legutóbb egy államtitkárt és vele együtt egy újabb szakterületet veszített. Az Emmi nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, Pacsay-Tomassich Orsolya a Külügyminisztériumban folytatja munkáját, és „viszi magával” a külföldi egyetemi hallgatók magyarországi tanulását támogató Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot. Pacsay „átigazolását” a külügyi tárca megerősítette lapunknak. Kormányzati forrásaink szerint a 2013-ban indított Stipendium-programot azért vették el Káslertől, mert a miniszter irányítása alatt azt „nem gondozták megfelelően”, miközben mind a mai napig kiemelt szerepet játszik a kormány keleti és déli nyitás politikájában, valamint a hazai felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak erősítésében. A program jelentőségét mutatja az is, hogy tavaly 10,5 milliárd forint költségvetési forrást biztosított arra a kormány. Kásler Miklós miniszter lassan hozzászokhat az újabb és újabb területvesztéshez, hiszen az elmúlt egy héten látványosan vontak el tőle hatásköröket. Egy kedd este megjelent kormányhatározatban három oktatási-tudományos alapítvány, a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány, valamint az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány alapító jogköreit is elvették az Emmitől, majd a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) tették át. Lapunk hétfőn számolt be arról, hogy az Emmi társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkársága a Belügyminisztériumhoz került, ugyancsak a Kásler irányítása alatt működő apparátus „gyengesége” miatt. Arról pedig a 168 Óra írt először, hogy a felsőoktatás teljes irányításáért szeptember 1-jétől szintén az ITM felel a továbbiakban. Mint megtudtuk, az Emmi-től távozó Pacsay-Tomassich Orsolya helyén az új államtitkár Lőrinczi Zoltán lett, aki eddig a Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkáraként dolgozott a minisztériumban.