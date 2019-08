Catherine Deneuve maszkjai - Elindult a 76. Velencei Filmfesztivál

A húszas-harmincas évek elfeledett swing-klasszikusait játszó holland-francia-magyar kvintett, a Rollini Project – külföldi sikerek után – ezen a hétvégén a Müpában is bemutatkozik.

Adrian Rollini (1903–1956) nem tartozott a swingkorszak legnagyobb sztárjai közé –népszerűsége nem vetekedett olyan művészekével, mint Louis Armstrong, Duke Ellington vagy Benny Goodman. Pályájának különlegességét az adja, hogy miközben kiválóan zongorázott és vibrafonozott, fő hangszerének az igen ritkán előforduló basszus-szaxofont választotta, s ezzel mindenki mástól gyökeresen eltérő, azonnal felismerhető repertoárt épített ki magának és zenekarának. Korb Attila, a Rollini Project vezetője azt mondja: édesapjától kapott lemezeknek köszönhetően már 14 évesen szerelmese lett az 1920-as évek amerikai hot jazz stílusának, de Rollini kivételes jelentőségét csak tíz évvel később, már profi zenészként fedezte fel. „Ekkor döbbentem rá, hogy a basszus-szaxofon kulcsszerepet játszik a korai jazzstílusok ritmikájában, frazírozásában. Ez a folyamatosan zakatoló ritmika és néha talán már-már szájbarágósan egyszerű frazeálás az, ami megfogott.” A zenekarban a holland (bár negyedrészt magyar) Dávid Lukács klarinétozik és szaxofonozik, aki a világhírű Dutch Swing College Bandnek is állandó tagja. A rendkívül sokoldalú francia Malo Mazurie trombitán és kornetten muzsikál. „Dob nélküli formációról van szó, így kiemelten fontos szerep jut a szintén francia Félix Hunot-nak, aki gitáron és bendzsón játszik. Zongoristánk az Európa-szerte előszeretettel foglalkoztatott Harry Kanters” – mondja Korb Attila, aki a „főszereplő” instrumentumot, a basszus-szaxofont szólaltatja meg, s néhány számban énekel is. A Rollini Project időutazásra hívja a közönséget. Felidézik Rollini szellemét; olykor hangról-hangra reprodukálva életművét, máskor szabadabban értelmezve egyes kompozícióit. Bár Attila a zenekarvezető, a hangszerelés feladataiból mindenki kiveszi a részét. „A Project elnevezés a mi esetünkben a konkrét repertoárra utal, nem pedig az együttes ad hoc jellegére. Évente 2-3 alkalommal játszunk több állomásos turnékat Franciaországban, de többször jártunk már Olaszországban, jövőre pedig Svájcba is van meghívásunk” – teszi hozzá Korb Attila. 2015-ben készült el első lemezük (Tap Room Swing), amit abban az évben, a kecskeméti Jazz Capital fesztiválon élőben is bemutattak. Azóta viszont nem játszottak Magyarországon, így érthető várakozással tekintenek a Müpa-fellépés elé. Infó: New Orleans Swingfesztivál – Rollini Project Augusztus 30. Müpa, Fesztivál Színház