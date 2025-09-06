Egyikük a Fipresci, vagyis a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége díja.
Jude Law parádézik a vásznon Olivier Assayas filmjében, Vlagyimir Putyinként Kathryn Bigelow a nukleáris katasztrófával ijesztget a thrillerében, Amandy Seyfried sékerként akarja megmenteni a világot a Lidón.
Minden idők talán legdrágább filmjével érkezett Velencébe az Oscar-díjas Guillermo del Toro. Ha az Oscaron lennék, tuti nyerne, ám a fesztiválon semmi sem garantált.
Az aláírás jelentősége.
A Velencei Filmfesztivál versenyprogramjában debütál az Árva, Nemes Jeles László új játékfilmje. Az Oscar-díjas rendező arról is beszélt lapunknak, miért látja negatívan Európa jövőjét. Interjú.
Bátraké a szerencse.
Ha magyar film nem is, magyarországi témák és alkotók lesznek a ma induló Velencei Filmfesztiválon a már hetek óta tombol a Joker-láz közepette.
A Magyarázat mindenre filmtörténelmet írt Velencében.
Valószínűleg nagyon sok ember már most azt hiszi, hogy a Magyarázat mindenre ellenzéki kiáltvány – mondja a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatkozó harmadik nagyjátékfilmjéről a rendező. Az SZFE-üggyel ő és körülötte sokan egyik napról a másikra megbélyegzettek lettek, de mindkét oldal gyűlöletét próbálják megérteni. Szerinte nagyon rossz üzenete van annak, hogy egy politikus ilyen luxuséletet él.
Luc Besson rendezőként visszatért egy kutyákat irányító igazságtevővel a velencei filmfesztiválon, a másik nagy név, Michael Mann zajos és unalmas filmet készített Enzo Ferrari fapofájáról.
Immunis a Velencei Filmfesztivál a hollywoodi sztrájkokra – ez egyértelműen kiderült a kedden kihirdetett programból.
A világ legrégebbi mozgóképes ünnepén, az A kategóriás Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be a Magyarázat mindenre című magyar film. A hírt Alberto Barbera igazgató jelentette be a fesztivál kedd délelőtti sajtótájékoztatóján.
Meglepetés vagy sem? Ez volt a fő kérdés a szombat este befejeződött 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál díjai kapcsán.
Mindenki imádja a nagy visszatéréseket. A második (harmadik, negyedik…) esély az eltűnt, mellőzött, elveszett színészek esetében ez különösen igaz, és mivel Darren Aronofsky új filmje, A bálna (The Whale) Velencei Filmfesztivál versenyében szerepelt Brendan Fraserrel a főszerepben, mindenki nagyon várta a művet.
Luca Guadagnino egy erkölcsi kérdéseket taglaló modern vámpírfilmmel, Paul Schrader míves romantikus művel jelentkezett.
Szombaton lezárult az őszi szezon első nagy filmfesztiválja, a velencei filmfesztivál. Erős volt a mezőny, a díjak jó helyre mentek.
Denis Villeneuve rendezte Dűne elsősorban multiplex alapanyag lett, Pablo Larrain Spence című Diana-drámája még messzire repülhet. Két film a velencei fesztiválról.
Frank Herbert univerzumától Diana hercegnőig számos rendező-mester száll harcba a ma kezdődő 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A versenyt és a fesztivált Pedro Almodóvar nyitja.
Az újságíróknak elmondták azt is, hogy mit jelent a felirat.
A Covid-19 letarolta a filmfesztiválokat, létrejöttek az online és a hibrid rendezvények. Az eredeti műfajért indult harcba az Alberto Barbera vezette velencei filmfesztivál: szeptember 2 és 12 között megtartják a mustrát – kizárólag offline verzióban.
A filmmustrát kizárólag offline rendezik meg szeptember 2. és 12. között.
Az egész mozgóképes és fesztivál szakmát megdöbbentő nyilatkozattal rukkolt elő a Velencei Biennálé igazgatója, Roberto Cicutto.
Meglepő, de vitathatatlan eredmények a patinás európai mustrán.
A Todd Phillips rendezte Batman-előzményfilm nyerte a 76. Velencei Filmfesztivál legjobb filmért járó fődíját.
Az év talán eddigi legjobb mozija, Todd Philips Jokere nem véletlenül került a figyelem középpontjába. Társadalomkritika és thriller, amely az örök kérdéseket veti fel.
Polanski öregesen korrekt, Kristen Stewart pedig újfent bizonyította kivételes tehetségét Velencében azzal, ahogy életre keltette Jean Seberget.
A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál második napja felért egy kisebb csodával: James Gray és Noah Baumbach rendező igazi ünnepet varázsolt a Lidóra.
A japán nagymester, Koreeda Hirokazu Az igazság című francia nyelvű filmjével indult a 76. Velencei Filmfesztivál.