„A NER részének tartom az ellenzéket. Ugyanaz a kávéház” – Interjú Reisz Gáborral

Valószínűleg nagyon sok ember már most azt hiszi, hogy a Magyarázat mindenre ellenzéki kiáltvány – mondja a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatkozó harmadik nagyjátékfilmjéről a rendező. Az SZFE-üggyel ő és körülötte sokan egyik napról a másikra megbélyegzettek lettek, de mindkét oldal gyűlöletét próbálják megérteni. Szerinte nagyon rossz üzenete van annak, hogy egy politikus ilyen luxuséletet él.