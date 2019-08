12 korrupt finánc vár az ítéletre, egy évig falazhattak a dohány-csempészeknek

A vádlottat az sem hatotta meg különösen, hogy két betörése során már elkapták, sőt, bíróság elé állították – harmadszorra is szerencsét próbált.

Nem túl tehetséges, de legalább kitartó – ennyit biztosan el lehet mondani arról a férfiról, aki a vád szerint néhány héten belül három betörést is elkövetett Érden, és mindháromszor lebukott.

A hajléktalanként élő vádlott augusztus elején érkezett a városba: mivel sem pénze, sem jövedelme nem volt, a lopással próbálkozott, augusztus 8-án pedig kerítésen átmászva, ablakot benyomva betört egy helyi házba. Az ingatlanból hangszórót, laptopot vitt el a szintén a házból zsákmányolt edzőcipőben; a ház azonban megtetszhetett neki, hiszen másnap visszatért. E

Ekkor megitta az összes talált whiskyt és pálinkát, bekapcsolta a tévét és ledőlt egy kicsit a kanapéra. A hazatérő tulajdonos már így talált rá

- egyből értesítette a rendőröket, akik a több mint 50 ezer forintos értékű zsákmányt is lefoglalták a vádlottól.

A betörőt ekkor még nem vették őrizetbe, amit ki is használt: augusztus 14-én egy másik házba tört be, ahonnan szerszámgépeket akart elvinni. Csakhogy jelzett az ingatlan riasztója, a helyszínre siető vagyonőr pedig elfogta és a rendőrök érkezéséig visszatartotta a tolvajt. A férfit ekkor már bíróság elé is állították: Az Érdi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban, lopás és más bűncselekmény emelt vádat ellene, az Érdi Járásbíróság 2019. augusztus 16-án pedig a vádaknak helyt adva másfél év, végre hajtásában három év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte őt. Ez azonban még mindig nem jelentett tényleges fogságot; talán nem is meglepő, hogy egy hét sem telt el a próbaidőből, amikor a vádlottat ismét elkapták – ezúttal építési anyagokat gyűjtögetett egy porta teraszáról, amikor tetten érték. Újabb gyorsított eljárás következett, és a járásbíróság ezúttal 10 hónap letöltendő börtönre ítélte a férfit; biztos, ami biztos, harmadszorra már le is tartóztatták.