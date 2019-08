Elektromos buszokat vesz Pécs – ezúttal árfelverő közvetítő nélkül

A független képviselő szerint van remény ősszel, és még ha Orbán meg is próbálja pokollá tenni az ellenzék életét, a kormányzásra kell készülni.



"A helyszínen járva tudtuk kideríteni, hogy az ott fogvatartottak többsége gyermek" - mondta Szél Bernadett független országgyűlési képviselő a Magyar Narancsnak adott interjúban a szerb határ melletti, röszkei tranzitzónáról. Az idegenrendészeti szektorra utalva, ahol azok várnak sorsukra, akiknek már elutasították a kérelmét, hozzátette: "itt mondták nekem, hogy a »rendszer mára beállt«, magyarán amíg Strasbourgból nem jön az ukáz, hogy enni kell adni, addig nem adnak".

A képviselő rendszeresen beszélget a tranzitzónában fogvatartott menedékkérőkkel. Azokról, akiken a magyar kormány is kiéli igényét a hatalmaskodásra, azt mondta el:

"sok meggyötört, traumatizált emberről beszélünk, akik éveket töltöttek úton. Valaki útközben veszítette el a gyerekét. Van, akinek nem meghalt, hanem eltűnt a gyereke valahol. És akkor ott vannak a csoportos megerőszakolás történetei..."

A balkáni útvonalon sorozatosan verik a menekülteket a hatóságok emberei, és a kegyetlenkedésekből még a rendőrök is kiveszik a részüket, például Bulgáriában. Mint Szél megtudta, az embereket még a szerb-magyar határon is "folyamatosan legombolják", azért is fizetniük kell, hogy "a listán előrekerüljenek, vagyis hogy eljussanak a magyar tranzitzóna forgóajtajáig". A képviselő azt is kiemelte:



"visszatérő hazugság, hogy Szerbia felé nyitva a határ. Ha ugyanis a szerbek nem veszik vissza hivatalosan a külföldit, akkor az illegális határátlépésnek számít. Amit a magyar állam állít elő".

Szél epésen úgy fogalmazott, "amíg végvári kapitányosdit játszik Orbán Viktor, addig például egy rákos gyermeket tartanak fogva a tranzitban, másokat éheztetnek". A politikus szerint hiába hiába hangsúlyozza, hogy a határokat jogsértések nélkül is meg lehetne védeni, még ellenzéki politikusok is győzködik őt, hogy hallgasson a hallottakról, mert különben "a Fidesz malmára hajtja a vizet".

Van remény ősszel

Arra is kitért, hogy "igazi arculcsapás volt", amikor a Magyarországra látogató német kancellár, Angela Merkel arról beszélt, hogy itt jól használják fel az uniós pénzeket: "ez egy menlevél Orbánnak", ami az uniós intézmények véleményét sem tükrözi.



Ami az önkormányzati választást illeti, Szél szerint van remény "bástyákat fogni", amikre aztán lehet építeni a jövőben, és bár Orbán megpróbálhatja pokollá tenni az ellenzék életét, sok múlik magán az ellenzéken is. Mint Szél fogalmazott:



"ez a század a hálózatokról szól, és meggyőződésem, hogy nekünk egy kormányképes hálózatot kell létrehoznunk. A kormányképesség pedig a kockázatvállalásban áll, aktivitásban, és abban, hogy képesek vagyunk túllépni a saját árnyékunkon".

Szél arról is beszélt, hogy bár független képviselőként egyszerűbb az élete, de a politika erőterek küzdelme, ezért előbb-utóbb belép valamelyik pártba. Azt viszont nagyon megválogatja, hogy melyikbe, nehogy megismétlődjön, ami az LMP-ben történt: "mára hevertem ki, amit az LMP-ben kaptam".