Halogatott felújítás – Terv van, engedély és forrás nincs a K-Híd rekonstrukciójára

Semmi kétség, ideje lenne már felújítani a Hajógyári-sziget emblematikus hídját.

„K-HÍD – Fő a bizalom!” Feltehetően ez juthatott az idei Sziget Fesztivál nyitónapján a százezernyi tömeg eszébe, miközben a koncert végeztével a K-hídon Óbuda felé baktattak át. Feltéve, ha kaptak avatott tolmácsot annak a BKK-közleménynek megértéséhez, amely így szólt: „A híd állapotát az üzemeltető Budapest Közút Zrt. rendszeresen ellenőrzi, ami alapján a biztonságos közlekedés lebonyolításához szükséges beavatkozásokat elvégzi. (...) A rendezvény ideje alatt is rendszeresen ellenőrzi az üzemeltető a híd állapotát. A hídon egy időben tartózkodók számára vonatkozó előírás, korlátozás nincs, mivel a gyalogosokkal telített híd statikailag nem a legkedvezőtlenebb teherkombináció.” A főváros jelenlegi vezetése által jóváhagyott szöveg tehát azt sugallja: csak semmi izgalom, a híddal vannak ugyan problémák, de mi éberen őrködünk afelett, hogy a helyzet tovább ne rosszabbodjon – de azért ha teherautókonvojjal tetszenének jönni, ne tegyék! Hiszen a BKK is bevallja: „A hídon jelentős beavatkozásra annak építése óta nem került sor. A híd műszaki állapota leromlott, felújítása indokolt, de ez nem jelenti az, hogy a műtárgy nem alkalmas a közlekedés biztonságos lebonyolítására.” A K-hidat, amelyet 1955-ben adtak át, semmi kétség, ideje lenne már felújítani. A tervek jó ideje készen vannak, s bár minden évben legalább egyszer augusztusban a Sziget Fesztivál idején a figyelem ráirányul, a rekonstrukció csak nem akar eljutni a megvalósítás állapotába. A zárókoncert napján az átvonuló tömeg által bizonytalannak érzett statikai állapot miatt olyan hírek terjedtek el, hogy a felújítási terveket talán felfrissítik. Arról viszont még a közelgő őszi önkormányzati választások előszeleként sem lehetett értesülni, hogy ha minden engedély meglenne, mikor kezdődhetnének el a munkálatok – a tervezett költségekről nem is beszélve. (Ettől függetlenül idén a 10 évente kötelező fővizsgálatot mindenképpen megejtik.) A szakemberek szerint egy ilyen, 64 éve álló, alapjaiban változatlan híd „vérfrissítése” egy-másfél évig is eltarthat, vagyis legalább egy Sziget Fesztivált mindenképpen érinthetne. A K-híd Óbuda Filatorigát nevű városrészét köti össze az Óbudai-(Hajógyári-) szigettel. Kétszer egysávos, és mindössze 98 méter hosszú. Nevét a jellegzetes "K" betűre emlékeztető – egyébként eredetileg katonai célokra tervezett – rácsozatáról kapta, amelyeket gyorsan össze lehetett szerelni. Van egy különös jellegzetessége: ferdén építették meg. Eredetileg főleg iparvasúti célokat szolgált, de ma már csak közúti és gyalogoshídként funkcionál. A hídon megépülte után egy nagyobb változás történt: 1973-ban mind a két oldalán egy-egy keskeny gyalogos járdát építettek ki. Mivel a közúti forgalom csak egy nyomsávon haladhat, ezért az év nagy részében jelzőlámpa szabályozza az áthaladást. Egykor a szigetnek a fesztiválok területétől délre eső részén működött az Óbudai Hajógyár, amelynek közvetlen vasúti vágánycsatlakozásra volt szüksége. A ma már feledésbe merült jobb parti körvasútsornak volt egy Óbuda-Gázgyár elnevezésű állomása, amelyről üzemi vágányok ágaztak le az azóta bezárt névadó üzemhez, és egy másik a ma is létező esztergomi vasútvonalhoz, illetve 1978-ig a szentendrei HÉV-hez is. Azt követően, hogy a gázgyár leállt (területének egy részén működik a Graphisoft Park), az 1990-es évek végén az üzemi vágányokat felszedték, a csatlakozások megszűntek, ám a híd közepén ma is látható a két sínszál. Sőt még az állomásépület is létezik, de az új rakparti út zajvédő fala eltakarja. Az Óbudai-szigetre egy másik, a K-nál is rövidebb, de jóval strapabíróbb 55,2 méter hosszú, kétszer egy sávos, járdával rendelkező hídon is el lehet jutni. Ezt egyesek – az egykori hajógyárra emlékeztetve – H -hídnak hívják. Kiváló átkelési pont lehet, hiszen 1858 óta már a harmadik állandó híd áll itt. Az első egy fa tolóhíd volt: amikor jöttek a magasabb hajók, akkor a középső nyílását el lehetett tolni a hossztengelye mentén. A következő, 1884-ben vasból készült emelőhídnál a középső nyílást megemelte egy csörlőszerkezet. A mai vasbeton híd 1968-ban készült el. (A hajóforgalom még a múlt század első felében megszűnt ebben a Duna-ágban.) A Sziget Fesztiválra a H hídon szállítják a rendezvényhez szükséges eszközöket és felszereléseket, valamint a lakókocsik és a taxik is itt hajthatnak be. Kicsit rugalmasabb gondolkodással „mentesítő hídként” a fesztiválról kifelé áramló forgalmat erre a hídra lehetne terelni. Az viszont rejtély, hogy a sziget felett átívelő Árpád-hídnál miért nem merült fel egy lehajtó ág kialakítása, ahogyan az például a Margit-szigetnél is látható.