Merkel szerint sokat kell még várni egy jó menekültügyi rendszerre

A kancellár szerint ami van, az nem fenntartható és nem is igazságos.

Továbbra is távol van a fenntartható és igazságos megoldás az Európai Unió menekültügyi rendszerének megújítása ügyében - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön Berlinben Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után az MTI szerint. A kancellár kiemelte: örömmel fogadta, hogy az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen "felvette a listájára" a menekültügyi rendszer ügyét, amely huzamosabb ideig foglalkoztatja majd még az EU közösségét.

Mitsotakis és Merkel Fotó: Christoph Soeder

Európának szolidaritást kell tanúsítania

Kiriákosz Micotákisz elfogadhatatlannak nevezte, hogy a menedékkérők befogadásának terhét azokra az országokra helyezik, ahol megérkeznek az EU területére. Az úgynevezett dublini - EU-s menekültügyi - rendszer ügyében "Európának szolidaritást kell tanúsítania, egyszerűen nem lehet, hogy vannak országok, amelyek hasznot húznak a(z állandó belső határellenőrzés nélküli) schengeni övezetből, és a másik oldalon elzárkóznak attól, hogy akár csak egy kicsit kivegyék a részüket ennek a problémának a megoldásából" - mondta a görög kormányfő. Angela Merkel hozzátette: a feladatok tagállamok közötti elosztását illetően teljes mértékben egyetért Kiriákosz Micotákisszal, úgy véli, hogy tovább kell tárgyalni, és az eddigieknél "jobb eredményeket" kell elérni. A német kancellár üdvözölte azt is, hogy a júliusban hivatalba lépett Micotákisz-kormány törekszik az EU-Törökország menekültügyi megállapodás végrehajtásának további előmozdítására. Hozzátette, hogy Berlin az ankarai vezetéssel is rendszeresen egyeztet arról, hogy milyen segítségre van szüksége, "hiszen Törökország igazán nagyon-nagyon sok menekültet fogadott be".

Az EU-ban egységes szabályok kellenek

A görög miniszterelnök kifejtette, hogy kormánya a menedékkérelmi eljárások felgyorsítására és a menedékkérők elhelyezési körülményeinek javítására is törekszik, az ország határának védelmében pedig számít Németország támogatására. Kiemelte, hogy Görögország határa az EU külső határa, amelynek védelmében "együtt kell működni". Aláhúzta, hogy a menekültügy "nagy kihívás, a következő, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság számára is". Görögország és Németország ezen a területen is együttműködést tervez, azzal a céllal, hogy egységes szabályok legyenek az egész EU-ban - mondta.

Görögországnak vissza kell szereznie a bizalmat

Kiriákosz Micotákisz a görögországi államadósság-válság kezelésével kapcsolatban hangoztatta: az a célja, hogy hazája az általa vezetett kormány munkája végén hagyja maga mögött végleg a válságot. Az adósság törlesztésére vonatkozó kérdésekre leszögezte, hogy mindenképpen teljesítik a 2019-re és 2020-ra tett költségvetési és államháztartási vállalásokat. Az a legfontosabb, hogy Görögország visszaszerezze a bizalmat és a hitelességet, ezért reformok és beruházások révén minél inkább ösztönözni kell a gazdasági növekedést, mert minél erősebb a gazdaság, annál könnyebb az államadósság csökkentése. Ennek érdekében át kell alakítani a téma megközelítését, el kell érni, hogy Görögország gazdasági, pénzügyi értelemben ne problémaként jelenjék meg, hanem megbízható országként és komoly üzleti lehetőségeket kínáló, vonzó beruházási célpontként - fejtette ki a görög kormányfő. Aláhúzta, hogy az EU-s elvárásoknál jóval nagyobbra törő reformokra készülnek, és ehhez is kérik Németország támogatását. Az együttműködés része az a 2020 elejére tervezett közös, görög-német üzleti fórum is, amelyen a görögországi beruházási, befektetési lehetőségekről lesz szó, legfőképpen a klímavédelemmel és a megújuló erőforrásokkal összefüggésben - mondta Kiriákosz Micotákisz.