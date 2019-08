Három új miniszobrot kapott Budapest: Noé bárkája, a 14 karátos autó és egy búvár

A legrangosabb nemzetközi szakmai kitüntetést nyerte el Tokióban Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet című kötet angol kiadása. Ennek jelentőségéről beszélgettünk Kocsis Károly akadémikussal, a kötet főszerkesztőjével.

Ha bármilyen magyar szellemi termék ilyen szintű elismerést kap, igazán büszkék lehetünk rá – vélekedik Kocsis Károly, főszerkesztő a Magyarország Nemzeti Atlasza: természeti környezet című kötet angol kiadásának nemzetközi elismerése kapcsán. A kétévente megrendezett Nemzetközi Térképészeti Konferencia keretében szervezett térképészeti kiállításon az előző két év legjelentősebb kartográfiai munkáit mutatják be, amelyeket aztán a zsűri hét kategóriában értékel. A 2018 szeptemberében, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének szerkesztésében megjelent hazai kötet angol nyelvű kiadása nyerte idén az ICA International Cartographic Exhibition Award Winner címet, megelőzve a második, svájci, illetve a harmadik, lengyel kiadványt. A zsűri méltatásában kiemelte az atlasz kartográfiai sokszínűségét, amellyel Magyarország és környezetének természeti állapotát mutatja be infografikák, grafikonok és szöveges leírások kíséretében.A nemzeti atlaszok komoly hagyományra tekintenek vissza, az adott ország legfontosabb nemzeti jelképei közt tarthatók számon. Eleinte hatalmas méretűek voltak, mára arculatuk, és részben funkciójuk is változott – számolt be róla Kocsis Károly. Hangsúlyozta, a kötetek egyszerre kordokumentumok is, egyfajta pillanatfelvételként szolgálnak az adott időszak természeti, társadalmi, gazdasági vonatkozásairól. A 2018-ban megjelent természeti kötet további hárommal fog kiegészülni, a következő megjelenését az idei év végére tervezik, amely a társadalmat érintő kérdésekkel foglalkozik. A főszerkesztő elmondta, a magyarországi kötetek összeállítása szerteágazó munkát igényel, ugyanis nem kizárólag az ország jelenlegi területét mutatják be, hanem hazánkat, a Kárpát-medencét és annak szomszédságát is.Ugyan a nyomtatott kötetek nem mindennapi használatra szolgáló információforrást hordoznak – jegyezte meg Kocsis Károly – a hazai kiadvány 2018 őszén két hétig vezette az egyik legnagyobb hazai könyvterjesztő áruház online eladási sikerlistáját. A kiadott hatezer példányból háromezret az EMMI-hez juttattak el, hogy azokat a Kárpát-medence minden magyar tannyelvű középiskolájában és felsőoktatási intézményében elérhetővé tegyék. Bár nem elhanyagolható e kötetek kézzelfogható, papíralapú megjelenése, online is hozzáférhetővé tették annak tartalmát. nemzetiatlasz.hu weboldalon – a magyar és angol kiadását – mindenki szabadon letöltheti, használhatja azt, s ez különösen jelentős lépés, ugyanis Földünk mintegy kétszáz országa közül kizárólag két ország nemzeti atlasza érhető el teljes terjedelmében és ingyenesen az interneten, Németországé, és a miénk – emelte ki a főszerkesztő. Míg a korábbiakban húsz-harminc évente adták ki ezeket a munkákat – az első hazai nemzeti atlasz 1967-ben, majd a második 1989-ben jelent meg –, és azok gazdasági részei viszonylag gyorsan el is avultak. Emiatt a jelen nemzeti atlasz (MNA) projekt esetében igyekeznek olyan megoldásokat is eszközölni (digitális, interaktív, e-MNA), amellyel folyamatosan aktualizálhatóvá válik – részletezte Kocsis Károly. Ha a projekt megfelelő támogatást kap – ahogy az részlegesen az eddigiekben is történt –, szeretnék elérni, hogy az atlasz digitális változata állandóan frissíthetővé, interaktívvá váljon, és az elavult információkat azonnal meg lehessen újítani, az egész tartalmat felhasználó-barátabbá lehessen tenni.